Служебный пес нашел тайник с сигаретами на 170 тысяч гривен

Новости Украины:На Буковине пограничники нашли тайник с 4700 пачками сигарет.

Тайник с сигаретами, очевидно, подготовленный к перемещению, обнаружили возле украино-румынской границы военнослужащие Черновицкого отряда.

Информацию о возможной подготовке к перемещению сигарет по ту сторону границы сообщили сотрудники оперативных подразделений Госпогранслужбы.

Группа реагирования от отдела «Селятин» курево нашла в 200 метрах от границы, в пределах Путильского района. Помогла в этом служебная собака и частично заснеженная местность, на которой были видны следы. Всего в хорошо замаскированном и скрытом ветвями тайнике были спрятаны десять ящиков с 4700 пачками сигарет.

Сейчас продолжаются мероприятия по поискам причастных к данному правонарушению. Стоимость курева составила около 170 тысяч гривен.