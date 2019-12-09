В Полтавской области мужчина во время ссоры застрелил отца

Новости Украины:В Кременчуге полиция задержала 38-летнего мужчину по подозрению в убийстве его отца.

В Кременчуге Полтавской области во время ссоры 38-летний мужчина застрелил своего 66-летнего отца из пистолета Флобера. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Полтавской области.

"В Кременчуге произошло такое событие. По предварительной информации во время пребывания в квартире между сыном и отцом возникла ссора. Есть основания полагать, что они отдыхали, употребляя спиртные напитки. Во время ссоры сын применил устройство для отстрела патронов Флобера и попал в отца", - сообщили в полиции.

Отмечается, что от полученных травм мужчина скончался в больнице.

"Его доставили в больницу, но полученное пулевое ранение оказалось несовместимым с жизнью, он скончался в больнице", - добавили в полиции.

По данному факту открыли уголовное производство.

"Сын сейчас задержан, оружие с которой он стрелял изъято. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и в рамках этого уголовного производства следователи устанавливают все обстоятельства этой трагической ситуации", - отметили в отделе коммуникации.