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В Полтавской области мужчина во время ссоры застрелил отца

В Полтавской области мужчина во время ссоры застрелил отца
13:29 Сегодня Телеграф УНН Фото: Полиция

Новости Украины:В Кременчуге полиция задержала 38-летнего мужчину по подозрению в убийстве его отца.

В Кременчуге Полтавской области во время ссоры 38-летний мужчина застрелил своего 66-летнего отца из пистолета Флобера. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Полтавской области.

"В Кременчуге произошло такое событие. По предварительной информации во время пребывания в квартире между сыном и отцом возникла ссора. Есть основания полагать, что они отдыхали, употребляя спиртные напитки. Во время ссоры сын применил устройство для отстрела патронов Флобера и попал в отца", - сообщили в полиции.

Отмечается, что от полученных травм мужчина скончался в больнице.

В Полтавской области мужчина во время ссоры застрелил отца

"Его доставили в больницу, но полученное пулевое ранение оказалось несовместимым с жизнью, он скончался в больнице", - добавили в полиции.

По данному факту открыли уголовное производство.

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"Сын сейчас задержан, оружие с которой он стрелял изъято. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и в рамках этого уголовного производства следователи устанавливают все обстоятельства этой трагической ситуации", - отметили в отделе коммуникации.

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Полиция, Убийство, Кременчуг, Происшествие.
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