В Киеве парень написал странную записку и выпрыгнул из восьмого этажа

Как сообщает Информатор, около 06:30 на линию экстренных служб обратился прохожий, который сообщил, что услышал звук падения, а после обнаружил тело без признаков жизни.
Правоохранители установили, что погибший жил в этом доме на восьмом этаже. По словам родителей парня, он страдал от психических расстройств. Самого происшествия они не видели, лишь слышали странный шум, так как парень был сам в комнате.
Во время осмотра помещения была найдена записка с непонятным текстом "Люблю тебя мама. Я Геркулес". Погибшему было 22 года.
На месте работали экипажи патрульных, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.
Напомним, в Херсоне 10-летний мальчик покончил с собой из-за того, что мать не купила ему новую компьютерную игру.