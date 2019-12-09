Украинский зоопарк передал в Африку 5 львов, где их выпустят в дикую природу

Новости Украины:Пять львов из Бердянского зоопарка везут в Африку.

В понедельник, 9 декабря, в аэропорту "Борисполь" в специальном терминале Cargo львов из бердянского зоопарка "Сафари" отправили в приют для хищников Love Lions Alive Sanctuary, что в Южной Африке. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.

Пять молодых львов из Бердянского зоопарка везут в заповедник дикой природы Ubuntu Wildlife Sanctuary в Южной Африке.

Путешествие львов началось с Николаева и в общем в ЮАР она продлится 74 часа.

В новом доме львы будут будут жить в специальном реабилитационном центре, площадь которого порядка 2 га.