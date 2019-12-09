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СБУ нагрянула в одесскую мэрию

СБУ нагрянула в одесскую мэрию
17:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:В мэрии Одессы проходят обыски, СБУ изымает документы.

Служба безопасности Украины проводит в понедельник выемку документов в мэрии Одессы в рамках расследования дела о присвоении 100 млн грн городского бюджета, сообщили агентству в пресс-центре СБУ.

"Проводится выемка документов в помещении мэрии Одессы", - сообщили в пресс-центре спецслужбы в понедельник вечером, отметив, что процессуальные действия проходит в рамках расследования дела о присвоении средств горбюджета чиновниками Одесского горсовета и коммунального предприятия.

Как сообщалось, в ноябре сотрудники СБУ установили факт завладения чиновникам горсовета Одессы и коммунального предприятия 100 млн грн из городского бюджета путем создания искусственной задолженности перед банковским учреждением.

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Расследуется уголовное производство по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества и завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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Одесса, СБУ, Коррупция, Обыски.
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