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ГСЧС: В одесском колледже не было пожарной сигнализации

ГСЧС: В одесском колледже не было пожарной сигнализации
07:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Думская

Новости Украины:В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором произошел пожар, не было пожарной сигнализации.

В одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором произошел пожар 4 декабря, не было пожарной сигнализации. Об этом во время брифинга в Одессе заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин.

Чечеткин, отвечая на вопрос, сработала ли пожарная сигнализация в колледже, ответил: "После сегодняшнего совещания выяснилось, что там вообще пожарной сигнализации не было".

В Одессе спасатели продолжают работы на территории сгоревшего колледжа

Напомним, утром воскресенья, 8 декабря, под завалами на месте пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса обнаружили еще два тела, число погибших выросло до 10 человек.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что колледж не проверяли на пожарную безопасность 5 лет. Он также пообещал обнародовать результаты расследования до 20 декабря.

Премьер потребовал уволить руководителей ГосЧС и департамента образования в Одесской области.

Напомним, что утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа в Одессе возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Сообщалось, что пожар мог возникнуть из-за проблем с проводкой, которая не менялась с 1966 года.

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Одесса, Пожар, Сигнализация, ГСЧС, Пожар в Одессе, Владимир Зеленский, Пожар в Одесском колледже, Причины пожара в Одессе.
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