Гончарук: Руководство ГСЧС в Одесской области будет уволено

Новости Украины:Гончарук инициирует увольнение руководства ГСЧС в Одесской области.

Премьер-министр Алексей Гончарук инициирует увольнение начальника регионального главка ГСЧС и одного из его заместителей из-за пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично -ресторанного бизнеса.

Об этом Гончарук заявил сегодня на пресс-конференции в Одессе. По его словам, такое решение он принял по итогам соответствующего совещания, после которого обратился к руководству Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Я обратился в ГСЧС с тем, чтобы отстранили от исполнения обязанностей начальника ГУ ГСЧС в Одесской области (Виктора Федорчака – Ред.) и его заместителя, который отвечал за профилактику", - сказал Гончарук.

Премьер подчеркнул, что усилия указанной службы должны быть направлены, в первую очередь, на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а не на их "героическую" ликвидацию. Гончарук сказал, что работа руководства ГУ ГСЧС в области показательна несколькими резонансными пожарами, которые произошли за последние два с половиной года.

В этих пожарах – в лагере "Виктория", психиатрической больнице, отеле "Токио Стар", а сейчас в колледже, трагически погибли люди.

Кроме того, как отметил Гончарук, принято решение об увольнение начальника департамента образования и науки Одесской облгосадминистации.

"Это человек, который отвечал за учебную часть в области. Он (Александр Лончак – Ред.) в силу определенных причин не справился с обязанностями. Там не были оформлены должным образом документы, чтобы колледж мог должным образом финансироваться", - пояснил глава правительства.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Алексей Гончарук прибыл в Одессу, чтобы почтить память погибших вследствие пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса и разобраться с причинами как самого пожара, так и длительного отсутствия проверок безопасности эксплуатации здания.

В 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Подразделения ГСЧС спасли и эвакуировали 40 человек (12 человек вывели по лестничным клеткам, 10 человек были выведены звеньями ГДЗС и 18 человек - с помощью лестниц и автоподъемников) из около 400, находившихся в здании в момент возгорания.

В 14:18 того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.

По состоянию на утро воскресенья число погибших вследствие пожара возросло до десяти, в больницах остается 9 из 30 пострадавших. Судьба еще 8 человек остается неизвестной. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы на месте трагедии продолжаются

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе, 8 декабря – по всей Украине.