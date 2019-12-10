ЕБРР и Швеция начали информкампанию поддержки проекта обращения с ТБО во Львове

Новости Украины:В Украине свыше 95% твердых бытовых отходов вывозятся на свалки, 99% которых не отвечают стандартам ЕС и несут риски для экологии, безопасности и здоровья.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Швеция выделили средства на информационную кампанию по продвижению проекта обращения с твердыми отходами в Львове, на который ЕБРР совместно с экологическими фондами выделили EUR35 млн.

"В Украине свыше 95% твердых бытовых отходов (ТБО) вывозятся на свалки, 99% которых не отвечают стандартам ЕС и несут риски для экологии, безопасности и здоровья. В Швеции в 2018 года на свалки было вывезено менее 1% ТБО, а более 99% подверглось вторичной переработке", – сказал посол Швеции Тобиас Тиберг (Tobias Thyberg) на официальном открытии программы в Киеве.

В рамках проекта, который рассчитан на три года, будет создан ряд интернет ресурсов, а также проведены мероприятия с прессой, населением и неправительственными организациями. Осуществляет проект коммуникационное агентство Noblet Media CIS, а его стоимость не разглашается.

"Сегодня мусор – это элемент политики. Хотел бы, чтобы этот вопрос был бы вне политики", – подчеркнул на презентации мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, после поджога мусорного полигона в с Б.Грибовичи город подвергался мусорной блокаде почти два года, и первым на помощь ему пришли ЕБРР и другие европейские партнеры. Мэр отметил, что город очень заинтересован в реализации этого проекта, так как ежегодно вынужден тратить на вывоз мусора 300 млн грн.

Директор Львовского коммунального предприятия (ЛКП) "Зеленый город" ("Зелене місто" – укр.) Вадим Ноздря, как главный менеджер проекта на уровне муниципалитета, сообщил, что город также активно проводит информационную кампанию для улучшения ситуации с ТБО, в частности, организовал в школах специальные занятия.

Как сообщалось, полигон "Грибовичи" был закрыт после пожара и оползня 30 мая 2016 года, в результате которого погибли четыре человека. Французская Egis за средства французского правительства разработала ТЭО проекта.

В июне 2018 года Львовский горсовет и ЕБРР подписали кредитное соглашение на EUR25 млн, из которых EUR5 млн – льготный кредит от Фонда чистых технологий, а еще EUR10 в виде гранта предоставит Восточноевропейский фонд энергоэффективности и окружающей среды E5P. Вклад города – EUR4,5 млн.

Помимо реабилитации полигона и строительства завода по механически-биологической обработке ТБО этот проект предполагает также налаживание сбора ТБО на муниципальном уровне с создание центров сбора мусора оценочной стоимостью EUR4,2 млн.

Полигон - это первый проект, реализуемый в контексте Национальной стратегии управления твердыми отходами Украины, а также первый проект в Украине в рамках программы ЕБРР "Зеленые города", который предлагает комплексную бизнес-модель для зеленого развития городов, сочетая стратегическое планирование с инвестициями и повязкам связанную с ними техническую помощь.

Ноздря уточнил, что планируется также второй этап работ стоимостью EUR43,2 млн, рамках которого намечено создание нового регионального полигона, и Львов рассчитывает на финансирование этих работ Европейским инвестиционным банком.

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала своей деятельности в стране в 1993 году банк профинансировал 445 проектов на общую сумму в почти EUR14,6 млрд.