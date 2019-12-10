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Суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения "единороссу" Кучерявому

Суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения "единороссу" Кучерявому
01:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:6 декабря Кучерявый был уведомлен о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины

Херсонский городской суд во вторник, 10 декабря, рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения члену российской политической партии "Единая Россия" Игорю Кучерявому.

"Херсонским городским судом Херсонской области 10 декабря 2019 года в 10:10 будет рассматриваться ходатайство об избрании меры пресечения члену российской правящей политической партии "Единая Россия", - сообщает портал Судебная власть в понедельник.

Ходатайство будет рассматриваться следственным судьей Галиной Радченко.

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Как сообщалось, 4 декабря Кучерявый был задержан сотрудниками СБУ на пункте пропуска "Каланчак". Член партии "Единая Россия" направлялся на подконтрольную Украине для получения загранпаспорта.

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Ходатайство, Херсонский городской суд, Игорь Кучерявый, Меры пресечения.
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