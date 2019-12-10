На "нормандском формате" договорились о дополнительных зонах разведения

Новости Украины:Лидеры "нормандской четверки" договорились о разведении сил на трех участках вдоль линии разграничения на Донбассе.

Лидеры стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) договорились о разведении сил еще на трех участках вдоль линии разграничения на Донбассе вдобавок к тем трем участкам, где разведение уже состоялось, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Согласовано обсуждение в Трехсторонней контактной группе о дополнительных зонах разведения одновременно в трех точках, которые имеют важное гуманитарное значение для всех украинцев", - сказал Зеленский на брифинге по завершении "нормандского саммита" в Париже вечером в понедельник.

9 декабря, лидеры стран "нормандской четверки" – президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и глава России Владимир Путин проводят встречу в Париже.

Переговоры проходят в Елисейском дворце. Саммит должен был начаться в 17:00, а совместная конференция участников - в 20:00 по киевскому времени. Но саммит затянулся.