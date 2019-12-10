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Под Киевом пьяный водитель сбил ребенка и пытался скрыться

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Под Киевом пьяный водитель сбил ребенка и пытался скрыться
09:54 Сегодня Телеграф УНН Фото: Полиция

Новости Украины:В Киевской области нетрезвый водитель сбил ребенка и въехал в автобус.

В Киевской области полицейские задержали нетрезвого водителя, который сбил ребенка и пытался скрыться. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Так, 9 декабря, около 19 часов, в полицию поступило сообщение об автопроисшествии с наездом на 11 летнего ребенка в селе Новые Петровцы, Вышгородского района.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, недалеко заметили автобус с признаками ДТП. Водитель сообщил, что в его автомобиль въехал на скорости легковушка Renault и скрылся в неизвестном направлении.

При обследовании территории на одной из улиц города, полицейские обнаружили разыскиваемый автомобиль с повреждением передней части и лобового стекла.

Впрочем, требование остановиться водитель проигнорировал. Усилиями правоохранителей авто вынужденно остановили.

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За рулем находился 38-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Он задержан и будет доставлен на освидетельствование. Сейчас продолжаются следственные действия, правоохранители выясняют все обстоятельства для дачи правовой квалификации.

Пострадавшему мальчику медики оказали помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает.

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