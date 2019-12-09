Скачать
Понедельник, 09.12.2019
100 дней работы Рады IХ созыва: сколько нардепов не подали ни одного законопроекта
100 дней работы Рады IХ созыва: сколько нардепов не подали ни одного законопроекта
В Украине официально заработала новая таможня
В Украине официально заработала новая таможня
Хирн рассказал о планах Джошуа, упомянув Усика
Хирн рассказал о планах Джошуа, упомянув Усика
Какой завтра праздник: обычаи и традиции 10 декабря
Какой завтра праздник: обычаи и традиции 10 декабря

В Одесской области произошло смертельное ДТП: одна погибшая и четверо пострадавших

В Одесской области произошло смертельное ДТП: одна погибшая и четверо пострадавших
12:14 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

Новости Украины:Сегодня утром между селами Выпасное и Бритовка Белгород-Днестровского района произошло смертельное ДТП.

Утром в Одесской области между селами Выпасное и Бритовка произошло смертельное ДТП при участии автомобилей Renault и Mitsubishi.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, в результате столкновения фургона с автомобилем погиб один человек, еще четверо получили тяжелые телесные повреждения.

Отмечается, что среди пострадавших — двое детей.

Установлено, что 34-летняя водитель легкового фургона Renault Kangoo выехала на встречную полосу, где столкнулась с Mitsubishi.

В результате ДТП женщина погибла мгновенно, а трое ее пассажиров — мальчик и девочка 7-ми и 8-ми лет и 18-летняя девушка получили тяжелые травмы. Кроме того, травмы получил и 57-летний водитель Mitsubishi. Всех их госпитализировали.

В Николаеве случилось смертельное ДТП, погибли два человека (Фото)

Напомним, в Бориспольском районе Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое детей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Авария, Полиция, Происшествие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вече на Майдане: в Порошенко полетели яйца (Видео)
02 Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
03 Категорически противопоказано: какие продукты нельзя замораживать
04 На что стоит обратить особое внимание при выборе подержанного авто (Фото)
05 Погода на неделю: в Украину идет потепление с дождями мокрым снегом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Впервые за три года: в Париже пройдут переговоры лидеров &quot;нормандской четверки&quot;
Впервые за три года: Сегодня - саммит "нормандской четверки"
Погода на неделю: в Украину идет потепление с дождями мокрым снегом
В Украину идет потепление с дождями мокрым снегом
Пожар в Одессе: возросло число погибших
Пожар в Одессе: возросло число погибших
Компания Walt Disney установила новый абсолютный рекорд
Компания Walt Disney установила новый абсолютный рекорд
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь