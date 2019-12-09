В Одесской области произошло смертельное ДТП: одна погибшая и четверо пострадавших

Новости Украины:Сегодня утром между селами Выпасное и Бритовка Белгород-Днестровского района произошло смертельное ДТП.

Утром в Одесской области между селами Выпасное и Бритовка произошло смертельное ДТП при участии автомобилей Renault и Mitsubishi.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, в результате столкновения фургона с автомобилем погиб один человек, еще четверо получили тяжелые телесные повреждения.

Отмечается, что среди пострадавших — двое детей.

Установлено, что 34-летняя водитель легкового фургона Renault Kangoo выехала на встречную полосу, где столкнулась с Mitsubishi.

В результате ДТП женщина погибла мгновенно, а трое ее пассажиров — мальчик и девочка 7-ми и 8-ми лет и 18-летняя девушка получили тяжелые травмы. Кроме того, травмы получил и 57-летний водитель Mitsubishi. Всех их госпитализировали.

Напомним, в Бориспольском районе Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое детей.