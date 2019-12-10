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В Днепропетровской области за убийство курицы мужчину осудили на пять лет

В Днепропетровской области за убийство курицы мужчину осудили на пять лет
10:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Днепропетровской области мужчина с особой жестокостью убил птицу на глазах у ребенка.

На Днепропетровщине мужчину осудили на 5 лет лишения свободы за убийство курицы с особой жестокостью на глазах у ребенка.

Об этом говорится в приговоре Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области.

Известно, что мужчина схватил курицу в руку и начал бить стеклянной бутылкой. После этого он швырнул ее на землю. Позже он ударил курицу ногой, поймал ее и держал рукой за крыло, из-за чего она начала кричать. Мужчина еще трижды ударил птицу о землю, в результате чего она умерла. Ему назначили 5 лет заключения, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в 1 год.

Напомним, на Полтавщине убийцу двух предпринимателей приговорили к пожизненному заключению.

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Суд, Убийство, Днепропетровская область.
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