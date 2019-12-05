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На Полтавщине убийцу двух предпринимателей приговорили к пожизненному заключению

На Полтавщине убийцу двух предпринимателей приговорили к пожизненному заключению
12:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Второго фигуранта дела суд приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Одному из фигурантов дела об убийстве двух предпринимателей в лесополосе в Полтавской области назначено пожизненное заключение, его сообщник получил 12 лет лишения свободы.

Об этом информирует Судебная власть Украины.

Как отмечается, судом установлено, что обвиняемый в период с января по май 2016 года незаконно приобрел пистолет с глушителем и 8 патронов.

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14 июня того же года обвиняемый, по предварительному сговору с другим злоумышленником, после 15:20 прибыли в лесополосу, расположенную вблизи с. Абазовка Полтавского района Полтавской области, с целью совершения преступлений. В лесополосе они увидели автомобиль "Volkswagen Touareg", в котором находились гражданин и гражданка, тогда они решили завладеть транспортным средством.

Как сообщается, во время совершения разбойного нападения, в настоящее время уже осужденный, решил убить пострадавших, не согласовывая свои действия с другим нападавшим.

После убийства преступники завладели личным имуществом потерпевших, а именно: денежными средствами в сумме 3 тыс. долларов США, золотыми изделиями: цепочкой с кулоном, парой сережек, кольцом и автомобилем "Volkswagen Touareg".

На угнанном автомобиле они перевезли трупы потерпевших в лесополосу, расположенную между с. Уманцевка и с. Бугаевка Полтавского района Полтавской области, где их закопали.

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2 декабря коллегией судей Полтавского районного суда вынесены приговоры обоим нападавшим, согласно которым: обвиняемому, который совершил убийство, наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества; его сообщник приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

До вступления приговора в законную силу избранная в отношении обвиняемых мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена без изменений.

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Суд, Убийство, Полтавская область, Приговор, Нацполиция.
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