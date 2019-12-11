В Донецкой области за взятку будут судить прокурора

Новости Украины:Бывшего прокурора и еще двоих человек подозревают в недостоверном декларировании доходов и взяточничестве.

Председатель Дружковского городского суда Донецкой области, бывший прокурор Дружковского отдела Краматорской местной прокуратуры и еще два человека предстанут перед судом за взяточничество и декларирование недостоверной информации.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное заседание по уголовному производству по обвинению указанных лиц. Рассмотрение дела по существу запланировано на 19 декабря.

Следствие установило, что в декабре 2017 года прокурор местной прокуратуры, используя служебные знакомства, предложил и в дальнейшем предоставил неправомерную выгоду председателю Дружковского горсуда за принятие им решения о непривлечение двух других лиц (от которых, собственно, и получил средства для передачи судье) к административной ответственности по ст. 130 КУоАП.

Кроме того, установлено, что судья утаил в электронных декларациях факт пользования автомобилями Porsche Cayenne и Audi Q7.

Эти факты были выявлены прокурорами САП по результатам анализа материалов негласных следственных (розыскных) действий, проведенных в ходе расследования другого уголовного производства в отношении судьи.

Действия судьи квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины и ст. 366-1 УК Украины. Прокурору и еще двум лицам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины.

В САП заметили, что председатель суда по ходатайству прокуроров отстранен от правосудия Высшим советом правосудия. В 2018 году прокурор по жалобе САП был освобожден от занимаемой должности квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров.