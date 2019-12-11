Скачать
Среда, 11.12.2019
Пожар в Одессе: пострадавшим выделено 3 млн гривен
Пожар в Одессе: пострадавшим выделено 3 млн гривен
Новосад сообщила, будут ли повышать стипендии студентам
Новосад сообщила, будут ли повышать стипендии студентам
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: кто, где, когда
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: кто, где, когда
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 12 декабря
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 12 декабря

В Донецкой области за взятку будут судить прокурора

В Донецкой области за взятку будут судить прокурора
11:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Бывшего прокурора и еще двоих человек подозревают в недостоверном декларировании доходов и взяточничестве.

Председатель Дружковского городского суда Донецкой области, бывший прокурор Дружковского отдела Краматорской местной прокуратуры и еще два человека предстанут перед судом за взяточничество и декларирование недостоверной информации.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное заседание по уголовному производству по обвинению указанных лиц. Рассмотрение дела по существу запланировано на 19 декабря.

Следствие установило, что в декабре 2017 года прокурор местной прокуратуры, используя служебные знакомства, предложил и в дальнейшем предоставил неправомерную выгоду председателю Дружковского горсуда за принятие им решения о непривлечение двух других лиц (от которых, собственно, и получил средства для передачи судье) к административной ответственности по ст. 130 КУоАП.

САП расследует дело "пленок Корявченкова"

Кроме того, установлено, что судья утаил в электронных декларациях факт пользования автомобилями Porsche Cayenne и Audi Q7.

Эти факты были выявлены прокурорами САП по результатам анализа материалов негласных следственных (розыскных) действий, проведенных в ходе расследования другого уголовного производства в отношении судьи.

Действия судьи квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины и ст. 366-1 УК Украины. Прокурору и еще двум лицам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины.

В САП заметили, что председатель суда по ходатайству прокуроров отстранен от правосудия Высшим советом правосудия. В 2018 году прокурор по жалобе САП был освобожден от занимаемой должности квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Прокуратура, Донецкая область, САП, Друхковка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 10 декабря: дело о госизмене Порошенко и законопроект об отмене языкового закона
02 Тоже может навредить: кому нельзя есть хурму
03 Лилия Ребрик - это псевдоним: телеведущая рассекретила свою настоящую фамилию
04 Медики назвали болезни, от которых защищает кофе
05 Ткаченко отреагировал на законопроект об отмене "языкового" закона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Энергосистема Украины работает без двух атомных блоков
Энергосистема Украины работает без двух атомных блоков
Завышали тарифы в платежках: антимонопольный комитет оштрафовал 16 облгазов
Завышали цифры в платежках: 16 облгазов оштрафовали
Длинные каникулы и рабочие субботы: как будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество
Как будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество: календарь
Анджелина Джоли встретилась с поклонником, который сделал тату с ее лицом (Фото)
Анджелина Джоли встретилась с поклонником, который сделал тату с ее лицом (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь