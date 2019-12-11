Подозреваемому по делу Садового чиновнику суд отменил залог

Новости Украины:ВАКС отменил решение суда первой инстанции касательно залога для Сергея Коровайника в размере 150 тысяч гривень.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отменила решение первой инстанции о залоге для и.о. директора городского департамента градостроения Львовского горсовета Сергея Коровайника, который подозревается в злоупотреблении властью в деле о продаже земли под строительство индустриального парка, и отпустила его на поруки.

Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, судебное заседание состоялось 10 декабря.

"Суд принял решение отклонить апелляционную жалобу прокурора САП, отменить решение суда первой инстанции о денежном залоге и требование сдать загранпаспорт. Поэтому, Апелляционная палата ВАКС удовлетворила ходатайство о взятие Коровайника на поруки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что готовность взять чиновника на поруки выразили экс-нардеп Олег Лаврик, заместители мэра Ирина Маруняк, Галина Сличная, Сергей Бабак и Геннадий Васькив, а также депутат горсовета Любомир Босаневич.

Как известно, согласно решению ВАКС Коровайнику установили залог в размере 153 680 грн.

21 ноября представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили подозрение городскому председателю Львова Андрею Садовому в злоупотреблении властью (ч.2 ст.364 УК) в деле строительства индустриального парка в Рясном и незаконном отчуждении земель бывшего колхоза и причинении ущерба государственному бюджету в 93 млн грн.

По словам Садового, в 2015 году Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора - компанию CTP. От этой компании за землю, на которой должен появиться индустриальный парк, город получил 54 млн грн.

27 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Садовому в виде внесения залога в размере 1056000 грн, а Коровайнику – 153 680 грн.

Оба чиновника подали апелляции, требуя полного освобождения от залога.

4 декабря Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляцию Садового и отменила залог в размере 1,056 млн грн, применив к мэру Львова личное обязательство сроком до 20 января 2020 года.

Во Львове планируется строительство индустриального парка площадью почти 25 га. Управляющая компания - дочерняя компания голландского гиганта недвижимости производственного назначения в странах Центральной и Восточной Европы СТР. Компания планирует инвестировать в строительство почти 50 млн евро и построить в несколько этапов в среднем 100 тысяч квадратных метров производственных помещений. Это более 3 тысяч новых рабочих мест.

Ранее Садовый отмечал, что блокирование работы крупного инвестора продолжается уже 3,5 года. Из-за этого страна недополучила ориентировочно 150 млн грн налогов в год, а жители - тысячи рабочих мест с европейским уровнем заработной платы.