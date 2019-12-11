Скачать
Среда, 11.12.2019
Кабмин предложил повысить прожиточный минимум вдвое
Кабмин предложил повысить прожиточный минимум вдвое
Правительство одобрило новые правила поставки горячей воды: что изменится
Правительство одобрило новые правила поставки горячей воды: что изменится
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: кто, где, когда
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: кто, где, когда
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 12 декабря
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 12 декабря

Подозреваемому по делу Садового чиновнику суд отменил залог

Подозреваемому по делу Садового чиновнику суд отменил залог
12:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Львовский горсовет

Новости Украины:ВАКС отменил решение суда первой инстанции касательно залога для Сергея Коровайника в размере 150 тысяч гривень.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отменила решение первой инстанции о залоге для и.о. директора городского департамента градостроения Львовского горсовета Сергея Коровайника, который подозревается в злоупотреблении властью в деле о продаже земли под строительство индустриального парка, и отпустила его на поруки.

Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, судебное заседание состоялось 10 декабря.

"Суд принял решение отклонить апелляционную жалобу прокурора САП, отменить решение суда первой инстанции о денежном залоге и требование сдать загранпаспорт. Поэтому, Апелляционная палата ВАКС удовлетворила ходатайство о взятие Коровайника на поруки", - говорится в сообщении.

Садовой и прокуратура намерены обжаловать решение суда

Отмечается, что готовность взять чиновника на поруки выразили экс-нардеп Олег Лаврик, заместители мэра Ирина Маруняк, Галина Сличная, Сергей Бабак и Геннадий Васькив, а также депутат горсовета Любомир Босаневич.

Как известно, согласно решению ВАКС Коровайнику установили залог в размере 153 680 грн.

21 ноября представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили подозрение городскому председателю Львова Андрею Садовому в злоупотреблении властью (ч.2 ст.364 УК) в деле строительства индустриального парка в Рясном и незаконном отчуждении земель бывшего колхоза и причинении ущерба государственному бюджету в 93 млн грн.

По словам Садового, в 2015 году Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора - компанию CTP. От этой компании за землю, на которой должен появиться индустриальный парк, город получил 54 млн грн.

27 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Садовому в виде внесения залога в размере 1056000 грн, а Коровайнику – 153 680 грн.

Дело Садового: ВАКС уменьшил сумму залога в 50 раз

Оба чиновника подали апелляции, требуя полного освобождения от залога.

4 декабря Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляцию Садового и отменила залог в размере 1,056 млн грн, применив к мэру Львова личное обязательство сроком до 20 января 2020 года.

Во Львове планируется строительство индустриального парка площадью почти 25 га. Управляющая компания - дочерняя компания голландского гиганта недвижимости производственного назначения в странах Центральной и Восточной Европы СТР. Компания планирует инвестировать в строительство почти 50 млн евро и построить в несколько этапов в среднем 100 тысяч квадратных метров производственных помещений. Это более 3 тысяч новых рабочих мест.

Ранее Садовый отмечал, что блокирование работы крупного инвестора продолжается уже 3,5 года. Из-за этого страна недополучила ориентировочно 150 млн грн налогов в год, а жители - тысячи рабочих мест с европейским уровнем заработной платы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Индустриальный парк, Андрей Садовой, Львов ВАКС, Сергей Коровайник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 10 декабря: дело о госизмене Порошенко и законопроект об отмене языкового закона
02 Тоже может навредить: кому нельзя есть хурму
03 Медики назвали болезни, от которых защищает кофе
04 Лилия Ребрик - это псевдоним: телеведущая рассекретила свою настоящую фамилию
05 Завышали тарифы в платежках: антимонопольный комитет оштрафовал 16 облгазов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Энергосистема Украины работает без двух атомных блоков
Энергосистема Украины работает без двух атомных блоков
Президент подписал закон о госбюджете-2020
Президент подписал закон о госбюджете-2020
Длинные каникулы и рабочие субботы: как будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество
Как будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество: календарь
Странный астероид Бенну выбрасывает камни в космос
Странный астероид Бенну выбрасывает камни в космос
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь