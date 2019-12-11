В Харькове сгорела квартира: погибла женщина и пострадали трое детей

Новости Украины:В результате пожара в многоэтажке в Харькове погибла женщина и пострадали трое детей.

В ночь на среду в Харькове в 10-этажном жилом доме по ул. Алексеевская, 14-а, произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило в службу спасения 101 в 00:01.

"На момент прибытия спасателей в комнате квартиры на 4-м этаже горели домашние вещи на площади около 10 кв.м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1986 года рождения. Кроме того, пострадали 3 детей: двое - это дети погибшей женщины (мальчик 2016 и девочка 2018 г.р.), а также ребенок из соседней квартиры (мальчик 2018 г.р.). Все они с отравлением угарным газом средней тяжести были госпитализированы в детскую больницу №1", - говорится в сообщении.

В 00:28 пожар был локализован, а в 01:29 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напоминаем, в Харькове в гараже по ул.Зеленодольского произошел пожар в результате которого взорвался газовый баллон, погибли 3 человека