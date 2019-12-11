Бывшую крымскую депутатку заочно приговорили к 14 годам тюрьмы за госизмену

Новости Украины:Сторона обвинения доказала, что Светлана Савченко помогала оккупантам в провидении подрывной деятельности против Украины.

Святошинский районный суд города Киева заочно приговорил бывшего депутата Верховной Рады АР Крым VI созыва Светлана Савченко за совершение государственной измены.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры АРК, в суде сторона обвинения доказала вину депутата в совершении действий, направленных в ущерб суверенитету, территориальной целостности страны, а именно в предоставлении иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Приговором суда установлено, что Савченко участвовала в заседании Верховного Совета АР Крым, на котором было принято постановление "О независимости Крыма", согласно которому было создано нелегитимно государственное образование "Республика Крым", а также постановление "О правоприемстве Республики Крым". Эти действия, отмечается в приговоре, в дальнейшем привели к оккупации украинского полуострова.

Кроме того, Савченко приняла участие во внеочередном заседании незаконно созданного органа "Государственный Совет Республики Крым", чем обеспечила функционирование незаконно созданного органа, и проголосовала за принятие так называемой "Конституции Республики Крым", согласно которой "Республика Крым стала неотъемлемой частью территории Российской Федерации".