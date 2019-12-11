День в ООС: ранен украинский военнослужащий

Новости Украины:Боевики в среду трижды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, ранен один военнослужащий.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в среду 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, ранения получил один военнослужащий ВСУ, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Российская Федерация не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции. Так, в течение текущих суток, вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. (…) Сегодня, 11 декабря, ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил", - сказано в сообщении на странице ООС в Фейсбуке.

Так, противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, а также ручных противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 2 обстрела укреплений Объединенных сил: у н.п. Новомихайловка и Павлополь.

Кроме того, один обстрел позиций украинских защитников зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку н.п. Зайцево.