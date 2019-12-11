Особый статус Донбасса: появился текст законопроекта

Новости Украины:Текст законопроекта по особому статусу Донбасса обнародован на сайте Верховной Рады.

На сайте Верховной Рады Украины появился текст проекта закона о внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", которыми предусмотрено продлить на один год действие этого закона - до 31 декабря 2020 года.

Законопроект №2569 зарегистрирован на сайте парламента 10 декабря.

В частности, в сравнительной таблице сказано, что порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым относятся районы, города, поселка, села, определяются решением Верховной Рады, вводится на срок до 31 декабря 2020 включительно.

В настоящее время действие этого закона истекает 31 декабря 2019.

Как сообщалось, 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе, действие которого истекает 31 декабря 2019 будет продлен на год в действующей редакции. Глава государства заявил, что "формула Штайнмайера" пока не будет закрепляться в этом законе.