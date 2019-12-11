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Особый статус Донбасса: появился текст законопроекта

Особый статус Донбасса: появился текст законопроекта
14:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Текст законопроекта по особому статусу Донбасса обнародован на сайте Верховной Рады.

На сайте Верховной Рады Украины появился текст проекта закона о внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", которыми предусмотрено продлить на один год действие этого закона - до 31 декабря 2020 года.

Законопроект №2569 зарегистрирован на сайте парламента 10 декабря.

В частности, в сравнительной таблице сказано, что порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым относятся районы, города, поселка, села, определяются решением Верховной Рады, вводится на срок до 31 декабря 2020 включительно.

В настоящее время действие этого закона истекает 31 декабря 2019.

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Как сообщалось, 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе, действие которого истекает 31 декабря 2019 будет продлен на год в действующей редакции. Глава государства заявил, что "формула Штайнмайера" пока не будет закрепляться в этом законе.

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Верховная Рада, Донбасс, Особый статус Донбасса, ОРДЛО.
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