Разумков анонсировал "более чем качественную дискуссию" по закону об особом статусе Донбасса

Новости Украины:Разумков считает, что после "нормандского саммита" состоится дискуссия об особом статусе Донбасса.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прогнозирует, что после "нормандской встречи" будет "более чем качественная дискуссия" по закону об особом статусе Донбасса.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина" в воскресенье вечером, отвечая на вопрос о "красных линиях" для высокопоставленных должностных лиц государства во время "нормандской четверки" и при принятии решения о продолжении или принятии нового закона об особом статусе Донбасса.

Разумков сказал, что в "нормандском формате" не будет ничего презентоваться относительно содержания такого закона. При этом он отметил, что, как заявлял президент Украины, после этих встреч "будет дополнительная позиция, которая будет более чем подробно проговариваться украинским обществом и будет действительно приниматься в Верховной Раде Украины".

"Президент от этой позиции не отходит, так же как от так называемых "красных линий" или принципиальных позиций, о которых он говорил... После возвращения с "нормандской встречи", я думаю, будет более чем качественная дискуссия по этому поводу", - подчеркнул председатель Верховной Рады.

По словам Разумкова, перед важными событиями политикам не следует заниматься политическими распрями.

"Мне не как политику, а как человеку хотелось, чтобы все же в первую очередь государство объединялось вокруг таких принципиальных вещей как защита территориальной целостности, суверенитета, а не занимались политическими распрями во время таких важных событий", - отметил он.

"И попробовать на этом заработать дополнительные политические дивиденды, я думаю, что это неправильно ни с точки зрения гражданской позиции, ни с точки зрения государственной позиции", - добавил Разумков.

Как сообщалось ранее, 9 декабря в Париже состоится встреча в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года встретятся за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение Минских договоренностей.