В харьковском вузе будут обучать профессии оператора дронов

Новости Украины:Центр по подготовке пилотов радиоуправляемых квадрокоптеров открыли на базе Студенческого конструкторского бюро "ХАИ".

В Национальном аэрокосмическом университете имени Жуковского «ХАИ» будут обучать профессии «оператор беспилотного летательного средства». Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

«Это очень дефицитная профессия, к тому же интересная для молодежи. И стать пилотом дрона может далеко не каждый. Важно быть и сдержанным, и невероятно щепетильным, и отмечаться мгновенной реакцией. Конечно, мы приглашаем на обучение всех желающих, но сразу говорим, что профессия немыслима без понимания базовых принципов работы авиационных устройств. Надеемся, на заинтересованность в первую очередь наших студентов, им освоить беспилотники проще», - рассказали в университете.

Обучение будет включать сначала курс лекций по теории полетов, основам конструкций аппаратов, соответствующему законодательству. На компьютерных тренажерах будут обучать виртуальному пилотированию. После этого будет практический курс по управлению настоящими квадрокоптерами.

В вузе отмечают, что дроны используются в разных сферах - для видео- и фотосъемки, доставки грузов, обработки полей, появился даже новый вид спорта - дронрейсинг, который по зрелищности может конкурировать с «Формулой-1». За подготовку пилотов дронов ранее украинские вузы еще не брались. В «ХАИ» уверены, что эта профессия будет становиться все более востребованной в Украине, как и во всем мире.