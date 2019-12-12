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На Донбассе ранены двое украинских военных

На Донбассе ранены двое украинских военных
07:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в среду, ранены двое украинских военных.

В среду, 11 декабря, боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранения получили двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Российская Федерация не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращения огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции… Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… ранения в результате обстрелов получили два военнослужащих Объединенных сил", – говорится в утренней сводке, обнародованной на странице пресс-центра в Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 5 обстрелов: у Новомихайловки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Павлополя - из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов; у Лебединского и Авдеевки - из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Марьинки - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

День в ООС: ранен украинский военнослужащий

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано 5 вражеских обстрелов: дважды неподалеку Зайцево - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Крымского и дважды у Майского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", – добавили в штабе ООС.

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Боевики, Военные, Донбасс, ВСУ, ООС.
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