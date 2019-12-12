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СБУ пресекла очередную вербовку ФСБ украинского военного

СБУ пресекла очередную вербовку ФСБ украинского военного
10:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: sbu.ua

Новости Украины:Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении факта вербовки военнослужащего российской ФСБ.

Военная контрразветка разоблачила факт вербовки украинского военнослужащего спецслужбами Российской Федерации, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Военнослужащий одного из подразделений, дислоцированных в районе проведения операции Объединенных сил, периодически посещал своих близких родственников на территории РФ. После очередного пересечения государственной границы мужчина попал в поле зрения спецслужб РФ", - сказано в сообщении.

Так, представители ФСБ заставили украинца предоставить письменное согласие на негласное сотрудничество, использовав при этом психологическое давление и угрозы в адрес родных задержанного.

"По замыслу "кураторов" мужчина должен был собирать и передавать сведения о количестве личного состава, вооружения и военной техники украинских подразделений. Представителей ФСБ прежде всего интересовала информация о радиолокационных станциях, в частности ее возможности по выявлению воздушных целей и отслеживания полетов военной авиации ВС РФ",- добавили в СБУ.

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Поскольку угрозы в адрес родных украинца становились все жестче, мужчина обратился в СБУ и рассказал обо всех обстоятельствах вербовки и полученное поручение. Суд учел то, что гражданин Украины не выполнил задачи иностранных спецслужб и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними, и освободил его от уголовной ответственности по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

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СБУ, Военные, ФСБ, ООС.
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