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В школах Львова появились уроки правильной осанки

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В школах Львова появились уроки правильной осанки
10:49 Сегодня Телеграф Фото: forpost.lviv.ua

Новости Украины:Чтобы предотвратить развитие болезней и проблем со спиной, во львовских школах появились уроки здоровой осанки.

Проблемы со спиной начинаются уже в раннем возрасте. Ведь школьники даже не замечают, как сутулятся, когда сидят за партами или носят рюкзак на одно плечо. Этим они очень вредят своему организму.

Особые уроки физкультуры проходят у учеников всего раз в неделю. На них они упражняются с гимнастическими палками, ковриком с камушками и полушариями-ежиками. Для учащихся начальной школы упражнения, укрепляющие позвоночник, подают в игровой форме.

Врачи говорят, хоть дети еще в начальных классах, но у них уже есть искривления позвоночника. Все из-за ранцев, которые они носят на одном плече, или от того, что неровно сидят с гаджетами на уроках. Таким образом учителя пытаются обратить внимание детей на то, как они сидят. Ведь из-за нарушения осанки кровь начинает циркулировать медленнее, может возникнуть боль в шее, спине и голове. Сейчас такие уроки проводят в 30-ти школах города. Новейшим методам учителя учились у физических терапевтов. В следующем году количество школ, где будут проходить такие занятия, увеличат.

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Предотвратить боли в спине поможет регулярное выполнение специального комплекса упражнений, который укрепляет мышечный корсет и улучшает кровоснабжение:

Ходьба на обеих руках и ногах – эффективное упражнение для снятия острой боли в спине. Широкие шаги направляют кровоток от поясницы к мышцам рук и ног. Последние выполняют дренажную функцию и устраняют внутреннее воспаление мышц позвоночника;

Упражнения на пресс, лежа на спине – мышцы позвоночника бережно растягиваются (в области поясничного отдела), уменьшается отек и болезненные ощущения в области спины;

"Полумостик" – при выполнении могут возникать болевые ощущения, но не волнуйтесь, упражнение безвредное и не имеет противопоказаний;

Упражнения на растяжку стоя – растягиваются мышцы тела, снимается напряжение с конечного и поясничного отдела.

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Львов, Школа, Осанка, Физкультура.
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