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Среда, 04.12.2019
Уровень знаний школьников в Украине: появились результаты исследований PISA
Уровень знаний школьников в Украине: появились результаты исследований PISA
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Уровень знаний школьников в Украине: появились результаты исследований PISA

Уровень знаний школьников в Украине: появились результаты исследований PISA
12:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Каждый 4-й старшеклассник в Украине имеет низкий уровень читательской, математической и естественнонаучной грамотности.

Каждый четвертый пятнадцатилетний ученик в Украине имеет низкий уровень читательской, математической и естественнонаучной грамотности, свидетельствуют результаты исследования Программы международной оценки учеников (PISA).

Отмечается, что в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) низкий уровень читательской, математической и естественнонаучной грамотности имеет каждый пятый учащийся. "Наши результаты не такие уже и плохие, как кто-то мог ожидать", - сказала министр образования и науки Украины Анна Новосад на презентации первых результатов международного исследования качества образования PISA-2018 во вторник в Киеве.

В то же время, по словам министра, результаты украинских учеников ниже средних по странам ОЭСР во всех трех исследуемых отраслях: чтение, математика и естественные дисциплины. Среднее значение для стран ОЭСР по чтению составляет 488,89 балла, математике - 492,03 балла, естественнонаучным дисциплинам - 490,78 балла. Разница успеваемости учащихся по сравнению со средними значениями по странам ОЭСР по чтению составляет 23 балла, математике – 39 балла, а по естественнонаучным дисциплинам – 22 балла. Согласно данным ОЭСР, 30 баллов соответствует одному году обучения в заведении общего среднего образования.

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Таким образом, для Украины наиболее проблемной из дисциплин является математика.

Отмечается, что в Украине значительный процент учеников с уровнем читательской, математической и естественнонаучной грамотности ниже базового, и незначительный процент, достигших высокого уровня грамотности, по крайней мере, по одной из дисциплин.

По данным исследования, лишь 74,1% 15-летних подростков в Украине достигли базового уровня сформированности читательской грамотности, 64% - математической грамотности, 73,6% - естественнонаучной грамотности.

При этом 46,4% 15-летних учеников Украины продемонстрировали высокий уровень читательской грамотности, 37,9% - грамотности по математике и 43,6% - грамотности с естественнонаучным дисциплинам.

Также отмечается, что существенная разница в достижениях существует в зависимости от типа местности.

В крупных городах средний балл составляет 499,4, что отличается от среднего балла учеников, проживающих в городах - 479,9 и существенно отличается от среднего балла учащихся, проживающих в селах, хуторах и сельской местности - 420,6. Таким образом, во временном исчислении разница между достижениями учеников в городах и селах составляет более чем в 2,5 года обучения.

Кроме того, исследование показало, что мальчики читают гораздо меньше, чем девочки. Средняя успеваемость в чтении среди юношей ниже (450,1 балла), чем среди девушек (483,6 балла). В Украине разрыв (33,5 балла - более чем один год обучения) больше, чем в среднем по странам ОЭСР (30,1 балла).

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Среди прочего, согласно отчету, в Украине ученики чувствуют себя более удовлетворенными жизнью, чем их сверстники в странах ОЭСР.

По словам Новосад, результаты PISA указали на две проблемы: низкий уровень грамотности по математике и глубокое неравенство в доступе к качественному образованию в зависимости от места проживания и социально-экономического статуса.

По словам министра, ключевыми задачами для ведомства является продолжение изменение системы образования, опираясь на результаты исследования PISA, системный подход к повышению качества подготовки и профессионального роста учителей, увеличение доли успешных учеников и уменьшение социально-экономического неравенства между успешными и неуспешными учащимися.

"Этот отчет не оценивает ту "Новую украинскую школу" на начальном уровне. Это оценка нашей старой и все еще действительной на некоторых уровнях системы образования", - отметила Новосад.

Украина впервые присоединилась к Программе международного оценивания учеников (PISA) в 2016 году. Программа имеет целью сравнить образовательные системы около 80 стран мира через измерения компетенций учащихся по чтению, математике и естественным дисциплинам, прямо не связанных с овладением школьными программами. Кроме того, большое внимание в исследовании PISA уделяется изучению факторов, влияющих на успешное обучение учеников.

Исследование PISA проводится каждые три года путем тестирования навыков и знаний 15-летних учеников. PISA не проверяет уровень учебных достижений учеников, зато оценивает, насколько ученик сможет использовать знания и умения, полученные в школе, при возможных жизненных трудностях.

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Кроме оценки предметных компетенций, целью PISA также является определение факторов, влияющих на уровень учебных достижений учеников в мире.

В Украине ответственность за организацию и проведение исследования PISA возложена на Украинский центр оценивания качества образования. Национальным координатором проекта является Татьяна Вакуленко, заместитель директора Украинского центра.

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ОЭСР, Школа, Школьники, Грамотность, PISA, Уровень знаний.
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