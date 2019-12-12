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Депутаты Киевгорсовета собрались на перенесенное заседание

Депутаты Киевгорсовета собрались на перенесенное заседание
13:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Депутаты рассматривают вопросы, которые выносились на повестку дня 14 ноября.

Открылось заседание Киевского городского совета, на котором депутаты продолжат рассмотрение вопросов повестки дня 14 ноября. Ведет заседания секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Он объявил, что в сессионном зале зарегистрировано 68 депутатов, то есть кворум для проведения заседания есть.

Мэра города Виталия Кличко в сессионном зале нет.

Депутаты начали работу по внесению в повестку дня ряда "неотложных вопросов", касающихся, в частности, землепользования.

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14 ноября Прокопив объявил перерыв в заседании Киевсовета в четверг, 21 ноября. Однако в тот день заседание не состоялось, и было перенесено на 12 декабря.

В повестке дня сегодня - блоки вопросов, касающихся приватизации коммунального имущества и землепользования.

Напомним, Конституционный Суд 12 декабря рассмотрит представление нардепов о толковании Конституции в части госвласти в Киеве.

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Киев, КГГА, КМДА, Заседание горсовета.
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