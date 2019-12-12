Депутаты Киевгорсовета собрались на перенесенное заседание

Открылось заседание Киевского городского совета, на котором депутаты продолжат рассмотрение вопросов повестки дня 14 ноября. Ведет заседания секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.
Он объявил, что в сессионном зале зарегистрировано 68 депутатов, то есть кворум для проведения заседания есть.
Мэра города Виталия Кличко в сессионном зале нет.
Депутаты начали работу по внесению в повестку дня ряда "неотложных вопросов", касающихся, в частности, землепользования.
14 ноября Прокопив объявил перерыв в заседании Киевсовета в четверг, 21 ноября. Однако в тот день заседание не состоялось, и было перенесено на 12 декабря.
В повестке дня сегодня - блоки вопросов, касающихся приватизации коммунального имущества и землепользования.
Напомним, Конституционный Суд 12 декабря рассмотрит представление нардепов о толковании Конституции в части госвласти в Киеве.