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Депутаты Киевсовета намерены увеличить границы столицы

Депутаты Киевсовета намерены увеличить границы столицы
14:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Депутаты Киевсовета разрабатывают проект решения, согласно которому Киев увеличит свои границы за счет земель ближних районов.

В Киевсовете готовят новое решение о расширении границ Киева за счет земель соседних районов области.

Соответствующий проект решения "О согласовании проекта землеустройства по установлению (изменению) границ города Киева" зарегистрирован в Киевсовете 5 декабря 2019 года. Субъектами представления являются заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Вячеслав Непоп и директор Департамента земельных ресурсов исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) Петр Оленич.

Согласно документу, предполагается увеличить площадь города Киева в целом более чем 2,771 тыс. га за счет земель Киевской области, в том числе: 1,1 тыс. га - Гнединского сельсовета Бориспольского района, около 1,1 тыс. га - Вышгородского городского совета, 565 га - Погребского сельсовета Броварского района и ряда других участков меньшей площади.

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После всех присоединений земель площадь Киева будет составлять, согласно проекту, 85,351 тыс. га.

В Верховную Раду Украины предполагается подготовить обращение об установлении границ Киева указанной общей площадью, внести изменения в территории районов Киевской области, уменьшив их. Так, согласно проекту, Броварской район уменьшит свою площадь почти на 560 га, Бориспольский - на 1,1 тыс. га, Обуховский - на 2,1 га, Киево-Святошинский - на 15,1 га, площадь Ирпенского горсовета - на 1, 4 га, Вышгородского горсовета - на 1,035 тыс. га.

Этим же проектом решения Киевсовета предлагается признать утратившим силу решение Киевсовета от 28 февраля 2013 года "О согласовании проекта землеустройства по установлению и изменению границ города Киева".

В свою очередь муниципальное издание "Вечірній Киев" сообщило, что проект решения уже согласовали депутаты постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования на заседании во вторник, 10 декабря.

Издание отмечает, что, несмотря на столичный статус, город Киев еще не имеет четких границ, а кроме того, современное развитие столицы требует выхода на другие территории, где можно размещать городские объекты. Принимая во внимание развитие городской инфраструктуры и жилищного строительства, Киеву необходимо получить земли соседей. Однако неизвестно, как отреагируют соседи, с которыми граничит столица.

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Также в комментарии к проекту решения секретарь земельной комиссии Киевсовета Иван Картавый отметил, что из-за неопределенности границ Киев не может прогнозировать: как будет развиваться в контексте будущего генплана Киева. Кроме того, по его словам, местные советы принимают свои решения и "начинают раздавать столичные земли".

28 февраля 2013 года на сессии Киевсовета депутаты проголосовали за расширение границ Киева почти на 2 тыс. га. В состав столицы вошли участки земли Лесников, Чабанов, Белогородки, Ирпеня, Вышгорода, Княжичей, Гнедина, Коцюбинского и 17 га Броварского района. По мнению столичных властей, это присоединит к городу исторические земли и защитит от вырубки Беличанский лес.

Через несколько дней, 2 марта, председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий Присяжнюк заявил, что власти области недовольны решением Киевсовета о расширении границ столицы и намерены обратиться в Верховную Раду и Генеральную прокуратуру.

"Мы этого решения не признаем, поскольку границы административных территориальных единиц устанавливает Верховная Рада", - заявил он.

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Такую же позицию заявил председатель Киевского областного совета Александр Качный: "Ни с областью, ни с районными, сельскими, городскими советами проект решения Киевсовета согласован не был. Мы соберем внеочередную сессию и обратимся в Верховную Раду и Генпрокуратуру относительно этих нарушений".

В Киевсовете заявили, что тоже намерены отстаивать свои права в парламенте.

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Киев, КГГА, КМДА, Киевгорсовет.
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