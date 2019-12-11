Депутата киевского местного совета заподозрили в незаконной добыче песка

Новости Украины:Генпрокуратура заявляет, что в 2017-2018 годах депутат незаконно поднял с дна озера почти 600 тысяч тонн песка.

Депутат одного из местных советов Киевской области подозревается в незаконной добыче песка со дна озера в Дарницком районе Киева.

Как сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, согласно версии следствия, председатель правления одного из акционерных обществ, который также является депутатом местного совета в Киевской области, вероятно, завладел более чем 579 тысячами тонн песка со дна озера в 2017- 2018 годах и организовал его дальнейшую реализацию. Эксперт подтвердил причиненный вследствие этого материальный ущерб территориальной громаде Киева на сумму почти 32,5 млн грн.

10 декабря злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении действий, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Уголовное производство расследуют следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры.

Напомним, в Киеве полиция провела операцию по освобождению заложницы.