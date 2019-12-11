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Депутата киевского местного совета заподозрили в незаконной добыче песка

Депутата киевского местного совета заподозрили в незаконной добыче песка
11:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Генпрокуратура заявляет, что в 2017-2018 годах депутат незаконно поднял с дна озера почти 600 тысяч тонн песка.

Депутат одного из местных советов Киевской области подозревается в незаконной добыче песка со дна озера в Дарницком районе Киева.

Как сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, согласно версии следствия, председатель правления одного из акционерных обществ, который также является депутатом местного совета в Киевской области, вероятно, завладел более чем 579 тысячами тонн песка со дна озера в 2017- 2018 годах и организовал его дальнейшую реализацию. Эксперт подтвердил причиненный вследствие этого материальный ущерб территориальной громаде Киева на сумму почти 32,5 млн грн.

10 декабря злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении действий, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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Уголовное производство расследуют следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры.

Напомним, в Киеве полиция провела операцию по освобождению заложницы. 

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Киев, ГПУ, Дарницкий район, Гепрокуратура.
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