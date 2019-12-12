Война на Донбассе: в ООН подсчитали погибших мирных жителей

Новости Украины:На Донбассе в результате конфликта в 2019 году ранены 136 гражданских, убиты 26.

С середины сентября до середины ноября 2019 года на востоке Украины убито 6 человек из числа гражданских, 36 получили ранение, отмечают в Мониторинговой миссии ООН.

"Конфликт продолжает ежедневно влиять на гражданское население востока Украины. В течение отчетного периода (с 16 сентября до 15 ноября этого года) 6 гражданских лиц были убиты, 36 ранены. Общее число жертв среди гражданского населения в 2019 году составило 162 человека по состоянию на 15 ноября, в частности, 26 убитых и 136 раненых ", - сказала глава Миссии ООН в Украине Матильда Богнер на брифинге в четверг в Киеве, презентуя последний в 2019 году доклад Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине.

По ее словам, эта цифра является самой низкой в сравнении с аналогичными периодами за весь период конфликта, но "общее число погибших от конфликта гражданских лиц продолжает расти".

"С середины апреля 2014 года, когда возник конфликт, общее количество убитых среди гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения составляет 3 тыс. 344 человека, а количество раненых превышает 7 тыс. человек с обеих сторон", - сказала Богнер.

Глава Мониторинговой миссии подчеркнула, что стороны конфликта должны "сделать все возможное, чтобы свести до нуля число жертв среди гражданского населения".

В этом контексте, как отмечается в отчете, крайне важно соблюдать режим полного прекращения огня до конца года, что закреплено в коммюнике по итогам "Нормандской встречи" в Париже 9 ноября.