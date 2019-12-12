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Война на Донбассе: в ООН подсчитали погибших мирных жителей

Война на Донбассе: в ООН подсчитали погибших мирных жителей
12:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:На Донбассе в результате конфликта в 2019 году ранены 136 гражданских, убиты 26.

С середины сентября до середины ноября 2019 года на востоке Украины убито 6 человек из числа гражданских, 36 получили ранение, отмечают в Мониторинговой миссии ООН.

"Конфликт продолжает ежедневно влиять на гражданское население востока Украины. В течение отчетного периода (с 16 сентября до 15 ноября этого года) 6 гражданских лиц были убиты, 36 ранены. Общее число жертв среди гражданского населения в 2019 году составило 162 человека по состоянию на 15 ноября, в частности, 26 убитых и 136 раненых ", - сказала глава Миссии ООН в Украине Матильда Богнер на брифинге в четверг в Киеве, презентуя последний в 2019 году доклад Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине.

По ее словам, эта цифра является самой низкой в сравнении с аналогичными периодами за весь период конфликта, но "общее число погибших от конфликта гражданских лиц продолжает расти".

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"С середины апреля 2014 года, когда возник конфликт, общее количество убитых среди гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения составляет 3 тыс. 344 человека, а количество раненых превышает 7 тыс. человек с обеих сторон", - сказала Богнер.

Глава Мониторинговой миссии подчеркнула, что стороны конфликта должны "сделать все возможное, чтобы свести до нуля число жертв среди гражданского населения".

В этом контексте, как отмечается в отчете, крайне важно соблюдать режим полного прекращения огня до конца года, что закреплено в коммюнике по итогам "Нормандской встречи" в Париже 9 ноября.

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ООН, Донбасс, ВСУ, Мирные жители, Гражданские.
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