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Четверг, 12.12.2019
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Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса
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Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса

Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса
11:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:Верховная Рада продлила на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.

Верховная Рада продлила на год - до 31 декабря 2020 года (включительно) - действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных района Донецкой и Луганской областей.

КЗа соответствующий законопроект №2569 на утреннем пленарном заседании в четверг проголосовали 320 народных депутатов. Всего в зале зарегистрирован 381 народный депутат.

В частности, по данным электронного табло Верховной Рады, "За" по фракциям проголосовали: "Слуга народа" - 220, ОПЗЖ - 34, "Евросолидарность" - 23, "За будущее" - 16, "Доверие" – 14, внефракционные – 13.

"Против" принятия законопроекта проголосовали 18 нардепов фракции "Голос", 1 депутат от "Батькивщины".

Воздержались 19 нардепов: 15 нардепов от "Батькивщины", по одному депутату от "Слуги народа" и депутатской группы "Доверие", а также 2 внефракционных.

Не голосовали - 22арламентариев.

Выступая перед голосованием с трибуны парламента, пятый президент Украины, народный депутат от "Евросолидарности" Петр Порошенко пояснил, что у фракции "Евросолидарность" есть основания голосовать против продления закона об особом статусе Донбасса, но фракция все равно его поддержит.

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"Путин мечтает об отклонении закона об особом статусе Донбасса. Голосование же "за" помогает нашей армии держать оборону с меньшими потерями. Дипломатам - продолжать сохранения коалиции. Мы государственники. Мы не меняем принципов. Поэтому голосуем "за", - заявил Порошенко.

Законопроект продлевает на год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, установленного статьей 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят Верховной Радой в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

В частности, статья 10 этого закона (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди условий – вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.

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Впоследствии Верховная Рада не единожды продлевала на год срок действия данного закона. Так, 4 октября 2018 года парламент Украины поддержал президентскую законодательную инициативу, которой особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО будет введен со дня вступления в силу соответствующего закона на срок до 31 декабря 2019 года.

9 декабря 2019г по итогам встречи в "нормандском формате" в Париже президентов Украины, Франции, РФ – Владимира Зеленского, Эмманюэля Макрона, Владимира Путина, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель глава Украинского государства сообщил: "Закон действующий будет внесен (в Верховную Раду – ред.) на продление, да. Нам проще сейчас продлить этот законопроект, и потом внести позднее "формулу Штайнмайера", видя определенные шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации".

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Верховная Рада, Донбасс, Особый статус Донбасса, ОРДЛО.
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