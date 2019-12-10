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Вторник, 10.12.2019
"Никакой федерализации": Пристайко раскрыл суть договоренностей, достигнутых на "нормандском саммите"
"Никакой федерализации": Пристайко раскрыл суть договоренностей, достигнутых на "нормандском саммите"
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"Никакой федерализации": Пристайко раскрыл суть договоренностей, достигнутых на "нормандском саммите"

"Никакой федерализации": Пристайко раскрыл суть договоренностей, достигнутых на "нормандском саммите"
14:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Пристайко подвел итоги саммита "нормандского формата", отметил основные положения.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что работа над имплементацией "формулы Штайнмайера" продолжится, федерализации Украины не будет.

Об этом Пристайко сообщил в микроблоге Twitter.

Глава МИД прокомментировал итоги саммита лидеров "нормандской четверки".

В частности, министр отметил, что в первую очередь речь идет о полном бессрочном прекращении огня до конца 2019 года, контроль над которым будет осуществлять специальная мониторинговая миссия ОБСЕ по расширенному мандату. "Ожидаем ее работы 24/7", - заявил Пристайко.

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Также, добавил он, речь идет о взаимном освобождении удерживаемых лиц "всех установленных на всех установленных" до 31 декабря. "План - завершить как можно скорее по принципу "всех на всех". Для этого договорились о допуске Красного креста и других гуманитарных организаций", - отметил глава МИД.

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Кроме того, речь идет о дальнейшем разведении войск еще на трех участках на линии разграничения. "Работа над имплементацией "формулы Штайнмайера". Никакой федерализации. Украина - унитарная страна. Донбасс и Крым - это Украина", - подчеркнул он.

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"Местные выборы только по украинскому законодательству и согласно высоким стандартам ОБСЕ. Наша позиция относительно контроля над границей неизменна. Постепенно двигаться в эту сторону. Следующая встреча – через 4 месяца", - добавил глава МИД.

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Как сообщалось ранее, 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую "формулу Штайнмайера".

По словам Зеленского, формула должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, поскольку действующий закон об особом порядке самоуправления Донбасса действует до 31 декабря 2019 года.

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Как сказал Зеленский, новый закон Верховная Рада будет разрабатывать в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом, и в нем не будет пересечена ни одна "красная линия".

16 октября президент сообщил, что об имплементации так называемой "формулы Штайнмайера" в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей рано говорить до прекращения огня, обмена пленными и разведения войск на Донбассе.

Сегодня ночью, 10 декабря, Зеленский заявил, что закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе будет продлен на год в действующей редакции. Глава государства заявил, что "формула Штайнмайера" пока не будет закрепляться в этом законе.

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МИД, Донбасс, Вадим Пристайко, Нормандский формат, Формула Штайнмайера.
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