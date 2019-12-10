"Никакой федерализации": Пристайко раскрыл суть договоренностей, достигнутых на "нормандском саммите"

Новости Украины:Пристайко подвел итоги саммита "нормандского формата", отметил основные положения.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что работа над имплементацией "формулы Штайнмайера" продолжится, федерализации Украины не будет.

Об этом Пристайко сообщил в микроблоге Twitter.

Глава МИД прокомментировал итоги саммита лидеров "нормандской четверки".

В частности, министр отметил, что в первую очередь речь идет о полном бессрочном прекращении огня до конца 2019 года, контроль над которым будет осуществлять специальная мониторинговая миссия ОБСЕ по расширенному мандату. "Ожидаем ее работы 24/7", - заявил Пристайко.

Підсумки Норманді. 1. Повне безстрокове припинення вогню до кінця 2019 року. Контроль Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ із розширеним мандатом. Очікуємо її роботи 24/7.#thread — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 10, 2019

Также, добавил он, речь идет о взаимном освобождении удерживаемых лиц "всех установленных на всех установленных" до 31 декабря. "План - завершить как можно скорее по принципу "всех на всех". Для этого договорились о допуске Красного креста и других гуманитарных организаций", - отметил глава МИД.

2. Взаємне звільнення утримуваних осіб "всіх встановлених на всіх встановлених" до 31 грудня. План - завершити якнайшвидше за принципом "всіх на всіх". Для цього домовились про допуск Червоного хреста та інших гуманітарних організацій. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 10, 2019

Кроме того, речь идет о дальнейшем разведении войск еще на трех участках на линии разграничения. "Работа над имплементацией "формулы Штайнмайера". Никакой федерализации. Украина - унитарная страна. Донбасс и Крым - это Украина", - подчеркнул он.

3. Подальше розведення військ ще на трьох ділянках. Робота над імплементацією "формули Штайнмаєра". Ніякої федералізації. Україна - унітарна країна. Донбас і Крим - це Україна. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 10, 2019

"Местные выборы только по украинскому законодательству и согласно высоким стандартам ОБСЕ. Наша позиция относительно контроля над границей неизменна. Постепенно двигаться в эту сторону. Следующая встреча – через 4 месяца", - добавил глава МИД.

4. Місцеві вибори лише за українським законодавством та згідно з високими стандартами ОБСЄ. Наша позиція щодо контролю над кордоном незмінна. Поступово рухатимемося в цей бік. Наступна зустріч - за 4 місяці. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 10, 2019

Как сообщалось ранее, 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую "формулу Штайнмайера".

По словам Зеленского, формула должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, поскольку действующий закон об особом порядке самоуправления Донбасса действует до 31 декабря 2019 года.

Как сказал Зеленский, новый закон Верховная Рада будет разрабатывать в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом, и в нем не будет пересечена ни одна "красная линия".

16 октября президент сообщил, что об имплементации так называемой "формулы Штайнмайера" в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей рано говорить до прекращения огня, обмена пленными и разведения войск на Донбассе.

Сегодня ночью, 10 декабря, Зеленский заявил, что закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе будет продлен на год в действующей редакции. Глава государства заявил, что "формула Штайнмайера" пока не будет закрепляться в этом законе.