"Никакой федерализации": Пристайко раскрыл суть договоренностей, достигнутых на "нормандском саммите"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что работа над имплементацией "формулы Штайнмайера" продолжится, федерализации Украины не будет.
Об этом Пристайко сообщил в микроблоге Twitter.
Глава МИД прокомментировал итоги саммита лидеров "нормандской четверки".
В частности, министр отметил, что в первую очередь речь идет о полном бессрочном прекращении огня до конца 2019 года, контроль над которым будет осуществлять специальная мониторинговая миссия ОБСЕ по расширенному мандату. "Ожидаем ее работы 24/7", - заявил Пристайко.
Підсумки Норманді. 1. Повне безстрокове припинення вогню до кінця 2019 року. Контроль Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ із розширеним мандатом. Очікуємо її роботи 24/7.#thread
— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 10, 2019
Также, добавил он, речь идет о взаимном освобождении удерживаемых лиц "всех установленных на всех установленных" до 31 декабря. "План - завершить как можно скорее по принципу "всех на всех". Для этого договорились о допуске Красного креста и других гуманитарных организаций", - отметил глава МИД.
2. Взаємне звільнення утримуваних осіб "всіх встановлених на всіх встановлених" до 31 грудня. План - завершити якнайшвидше за принципом "всіх на всіх". Для цього домовились про допуск Червоного хреста та інших гуманітарних організацій.
— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 10, 2019
Кроме того, речь идет о дальнейшем разведении войск еще на трех участках на линии разграничения. "Работа над имплементацией "формулы Штайнмайера". Никакой федерализации. Украина - унитарная страна. Донбасс и Крым - это Украина", - подчеркнул он.
3. Подальше розведення військ ще на трьох ділянках. Робота над імплементацією "формули Штайнмаєра". Ніякої федералізації. Україна - унітарна країна. Донбас і Крим - це Україна.
— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 10, 2019
"Местные выборы только по украинскому законодательству и согласно высоким стандартам ОБСЕ. Наша позиция относительно контроля над границей неизменна. Постепенно двигаться в эту сторону. Следующая встреча – через 4 месяца", - добавил глава МИД.
4. Місцеві вибори лише за українським законодавством та згідно з високими стандартами ОБСЄ. Наша позиція щодо контролю над кордоном незмінна. Поступово рухатимемося в цей бік. Наступна зустріч - за 4 місяці.
— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 10, 2019
Как сообщалось ранее, 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую "формулу Штайнмайера".
По словам Зеленского, формула должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, поскольку действующий закон об особом порядке самоуправления Донбасса действует до 31 декабря 2019 года.
Как сказал Зеленский, новый закон Верховная Рада будет разрабатывать в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом, и в нем не будет пересечена ни одна "красная линия".
16 октября президент сообщил, что об имплементации так называемой "формулы Штайнмайера" в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей рано говорить до прекращения огня, обмена пленными и разведения войск на Донбассе.
Сегодня ночью, 10 декабря, Зеленский заявил, что закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе будет продлен на год в действующей редакции. Глава государства заявил, что "формула Штайнмайера" пока не будет закрепляться в этом законе.