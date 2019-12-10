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Сенцов о встрече в "нормандском формате": Страну никто не предал

Сенцов о встрече в "нормандском формате": Страну никто не предал
12:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Бывший политический узник Кремля Олег Сенцов отметил, что во время переговоров "страну никто не предал".

Освобожденный из заключения в РФ украинский режиссер Олег Сенцов положительно оценил результаты встречи лидеров "Нормандской четверки", однако переговоры по транзиту российского газа в Европу его настораживают.

"Страну никто не предал. Пленных пытаются вернуть. Хорошие переговоры. Но разговоры о дешевом газе меня настораживают", - написал Сенцов на странице в Фейсбуке.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит лидеров стран Нормандской четверки. Президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. По итогам встречи было принято коммюнике.

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После переговоров лидеры стран провели общую пресс-конференцию и ответили на вопросы журналистов.

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Все по теме:

Париж, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Олег Сенцов, Нормандский формат, ОРДЛО, Нормандский саммит.
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