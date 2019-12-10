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"Бросил бумаги на стол и кричал": у помощника Путина сдали нервы

"Бросил бумаги на стол и кричал": у помощника Путина сдали нервы
12:37 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Арсен Аваков рассказал, что российская сторона вела себя некомпетентно на "нормандском саммите".

В ходе обсуждений в Париже возвращения Украине контроля над границей с Россией у помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова сдали нервы.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины со ссылкой на комментарий министра внутренних дел Арсена Авакова после завершения встречи "нормандской четверки" в Париже.

"У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: "мы так не договаривались", - заявил Аваков. Он назвал такое поведение слишком эмоциональным и некомпетентным.

Министр рассказал, что Россия предложила и дальше разводить войска. Аваков считает это "ерундой", ведь отвод "означает сдачу наших позиций на километры".

Нормандский формат: Аваков рассказал о компромиссе по вопросу границы

Глава МВД подчеркнул, что украинские правоохранители по-прежнему готовы патрулировать освобожденные от оккупантов территории на Востоке. Однако он отмечает, что это станет реальным, когда Украина вернет контроль над границей с Россией, и будет достигнуты все договоренности.

"Мы не собираемся быть доминионом России, на первом месте - украинские интересы. А дальше, мы готовы с уважением относиться ко всем", - добавил министр.

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Владимир Путин, Арсен Аваков, Владимир Зеленский, Владислав Сурков, Нормандский формат, Нормандский саммит.
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