"Бросил бумаги на стол и кричал": у помощника Путина сдали нервы

Новости Украины:Арсен Аваков рассказал, что российская сторона вела себя некомпетентно на "нормандском саммите".

В ходе обсуждений в Париже возвращения Украине контроля над границей с Россией у помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова сдали нервы.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины со ссылкой на комментарий министра внутренних дел Арсена Авакова после завершения встречи "нормандской четверки" в Париже.

"У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: "мы так не договаривались", - заявил Аваков. Он назвал такое поведение слишком эмоциональным и некомпетентным.

Министр рассказал, что Россия предложила и дальше разводить войска. Аваков считает это "ерундой", ведь отвод "означает сдачу наших позиций на километры".

Глава МВД подчеркнул, что украинские правоохранители по-прежнему готовы патрулировать освобожденные от оккупантов территории на Востоке. Однако он отмечает, что это станет реальным, когда Украина вернет контроль над границей с Россией, и будет достигнуты все договоренности.

"Мы не собираемся быть доминионом России, на первом месте - украинские интересы. А дальше, мы готовы с уважением относиться ко всем", - добавил министр.