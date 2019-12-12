Ловили всем супермаркетом: в Харькове обезьяна сбежала из зоопарка (Видео)

Новости Украины:В харьковском супермаркете ловили обезьяну, покупателей пришлось вывести.

В Харькове накануне вечером в одном из магазинов сети АТБ сотрудникам пришлось ловить обезьяну, которая прыгала по конструкциям под потолком.

Соответствующее видео в социальные сети выложили очевидцы происшествия, а факт инцидента корреспонденту Укринформа подтвердили в PR-отделе торговой сети.

"Покупатель зашел с животным в зал, и оно от него убежало. По-видимому, животное было напугано незнакомой обстановкой и таким количеством людей. Так как поймать его сразу не удалось, администрация магазина решила закрыть зал и вывести покупателей. После этого за 20 минут обезьяну поймали и отдали мужчине. И уже к нему вопрос - зачем идти в магазин с животным или почему хотя бы не использовать поводок?" - отметили в PR-отделе.

Все произошло в магазине №776 на проспекте Гагарина.

Как выяснилось, обезьяна живет в контактном зоопарке, который находится на третьем этаже того же ТРЦ, на первом этаже которого находится супермаркет.

На сайте контактного зоопарка размещены фото животного - это зеленая обезьянка, названная так за характерный цвет шерсти, в частности, на голове.

В зоопарке подтвердили, что животное действительно их, но никто ее в магазин не водил.

"Она убежала. Заходили сотрудники, чтобы убрать помещение, и она выскочила в дверь. А потом забежала в супермаркет, потому что была открыта дверь. С животным все хорошо", - заверили в зоопарке.