"Это должно было случиться": Путин и Притула устроили перестрелку

Новости Украины:В Кривом Роге Притула и Путин ночью устроили стрельбу.

Украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула опубликовал на своей странице Facebook довольно странную и забавную новость местного СМИ Кривого Рога.

В ней отмечается, что некие Путин и Притула устроили возле ночного клуба в Кривом Роге, Днепропетровской области перестрелку.

"Рано или поздно это должно было случиться. Или случится", - написал Притула в соцсети.

Согласно данным "Первого Городского", возле одного из ночных клубов города жители услышали несколько выстрелов и вызвали полицию.

Правоохранители установили, что однофамильцы президента РФ Владимира Путина и украинского телеведущего Сергея Притулы выясняли отношения при помощи травматического пистолета.