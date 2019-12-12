"Это должно было случиться": Путин и Притула устроили перестрелку

Украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула опубликовал на своей странице Facebook довольно странную и забавную новость местного СМИ Кривого Рога.
В ней отмечается, что некие Путин и Притула устроили возле ночного клуба в Кривом Роге, Днепропетровской области перестрелку.
"Рано или поздно это должно было случиться. Или случится", - написал Притула в соцсети.
Согласно данным "Первого Городского", возле одного из ночных клубов города жители услышали несколько выстрелов и вызвали полицию.
Правоохранители установили, что однофамильцы президента РФ Владимира Путина и украинского телеведущего Сергея Притулы выясняли отношения при помощи травматического пистолета.