Каким будет бюджет столицы в 2020 году: основные данные

Новости Украины:Киевсовет одобрил бюджет на следующий год: основные цифры.

Депутаты Киевского городского совета приняли бюджет столицы на 2020 год, а также поддержали Программу экономического и социального развития города на следующий год.

Проголосовали за смету города 72 депутата, сообщает пресс-служба КГГА.

"Так, в 2020 году город планирует получить 58,8 миллиарда гривень поступлений. Такой же будет и расходная часть бюджета.

Больше всего средств город направит на образование, транспорт и дорожное хозяйство, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, социальную защиту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в следующем году планируется выделить снова рекордную сумму на образование - 21,7 млрд грн, что на 3 млрд грн больше, чем в этом году. Продолжится реализация проекта «Деньги ходят за ребенком», на это планируется направить 5,1 млрд грн.

На строительство новых садиков и школ, реконструкцию и ремонт существующих учреждений в бюджете предусмотрели более 2 млрд грн.

На транспорт и дорожное хозяйство запланировали 10,3 млрд грн. Немалые средства будут направлены, в частности, на достройку Подольско-Воскресенского моста.

Около 5 млрд грн предусмотрели на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог в столице.

На здравоохранение заложено 6,7 млрд гривень. В частности, на закупку медицинского оборудования направят более 760 млн грн, на капитальный ремонт и капитальные вложения - более 960 млн грн, медикаменты - более 1,6 млрд гривень.

На жилищно-коммунальное хозяйство будет выделено - 6,7 млрд гривень.

"Почти 4,5 миллиарда выделят на социальную защиту киевлян. Сокращение расходов, по сравнению с 2019 годом, связано с тем, что выплата льгот, субсидий и пособий незащищенным категориям киевлян перешла на общегосударственный уровень. И теперь этими видами помощи будет заниматься Министерство социальной политики", - сообщает КГГА.

На городскую целевую программу «Забота» в следующем году предусмотрели 2,7 млрд грн, на культуру и искусство - 1,6 млрд грн.

С 2021 года на реализацию проектов «Общественного бюджета» по предложению мэра планируется направить 170 млн грн.

В то же время отмечается, что столицу лишили более 2 млрд грн, которые планировалось направить на крупные инфраструктурные объекты. Не досчитается столица и средств, которые могли направить на социальную защиту и медицину, ведь почти на 7 млрд грн уменьшился объем субвенции из госбюджета на эти сферы.