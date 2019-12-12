Скачать
Пятница, 13.12.2019
"Мы должны это сделать": Зеленский выступил за изменения в Минских соглашениях
"Мы должны это сделать": Зеленский выступил за изменения в Минских соглашениях
Нардепы хотят защитить должников от коллекторов
Нардепы хотят защитить должников от коллекторов
Динамо с треском вылетело из Лиги Европы (Видео)
Динамо с треском вылетело из Лиги Европы (Видео)
Создатель "Друзей" поделился трудностями в "отношениях Фиби"
Создатель "Друзей" поделился трудностями в "отношениях Фиби"

Каким будет бюджет столицы в 2020 году: основные данные

Каким будет бюджет столицы в 2020 году: основные данные
22:40 Чт, 12 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Киевсовет одобрил бюджет на следующий год: основные цифры.

Депутаты Киевского городского совета приняли бюджет столицы на 2020 год, а также поддержали Программу экономического и социального развития города на следующий год.

Проголосовали за смету города 72 депутата, сообщает пресс-служба КГГА.

"Так, в 2020 году город планирует получить 58,8 миллиарда гривень поступлений. Такой же будет и расходная часть бюджета.

Кличко: Один человек может совмещать должности председателя КГГА и мэра
Кличко: Один человек может совмещать должности председателя КГГА и мэраЧитать полностью

Больше всего средств город направит на образование, транспорт и дорожное хозяйство, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, социальную защиту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в следующем году планируется выделить снова рекордную сумму на образование - 21,7 млрд грн, что на 3 млрд грн больше, чем в этом году. Продолжится реализация проекта «Деньги ходят за ребенком», на это планируется направить 5,1 млрд грн.

На строительство новых садиков и школ, реконструкцию и ремонт существующих учреждений в бюджете предусмотрели более 2 млрд грн.

На транспорт и дорожное хозяйство запланировали 10,3 млрд грн. Немалые средства будут направлены, в частности, на достройку Подольско-Воскресенского моста.

Около 5 млрд грн предусмотрели на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог в столице.

На здравоохранение заложено 6,7 млрд гривень. В частности, на закупку медицинского оборудования направят более 760 млн грн, на капитальный ремонт и капитальные вложения - более 960 млн грн, медикаменты - более 1,6 млрд гривень.

На жилищно-коммунальное хозяйство будет выделено - 6,7 млрд гривень.

"Почти 4,5 миллиарда выделят на социальную защиту киевлян. Сокращение расходов, по сравнению с 2019 годом, связано с тем, что выплата льгот, субсидий и пособий незащищенным категориям киевлян перешла на общегосударственный уровень. И теперь этими видами помощи будет заниматься Министерство социальной политики", - сообщает КГГА.

Депутаты Киевгорсовета собрались на перенесенное заседание

На городскую целевую программу «Забота» в следующем году предусмотрели 2,7 млрд грн, на культуру и искусство - 1,6 млрд грн.

С 2021 года на реализацию проектов «Общественного бюджета» по предложению мэра планируется направить 170 млн грн.

В то же время отмечается, что столицу лишили более 2 млрд грн, которые планировалось направить на крупные инфраструктурные объекты. Не досчитается столица и средств, которые могли направить на социальную защиту и медицину, ведь почти на 7 млрд грн уменьшился объем субвенции из госбюджета на эти сферы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

КГГА, Киевсовет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что от мамы, а что от папы? Какие гены передаются детям от родителей
02 Маникюр 2020: зимние варианты серебряного дизайна (Фото)
03 "Весна" в декабре: в Украине будет тепло и пасмурно
04 Какой завтра праздник: обычаи, традиции 13 декабря
05 Убийство Павла Шеремета: полиция задержала подозреваемых
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Декабрь без снега и мороза: в Украину идет очередное потепление
Декабрь без снега и мороза: в Украину идет очередное потепление
СМИ: Ельченко может стать следующим послом Украины в США
СМИ: Ельченко может стать следующим послом Украины в США
&quot;Единство - оно такое&quot;: Маруся Зверобой готова защищать &quot;Лису&quot; на суде
Маруся Зверобой готова защищать "Лису" на суде
Один из романов Стивена Кинга снова экранизируют
Один из романов Стивена Кинга снова экранизируют
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь