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Разведка сообщила о российских снайперах в рядах боевиков на Донбассе

Разведка сообщила о российских снайперах в рядах боевиков на Донбассе
15:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Миниобороны сообщили, что ряди террористов ЛДНР пополнились кадровыми военными Российской Федерации.

На Донбассе в состав снайперских пар боевиков входят российские кадровые военнослужащие.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные разведки.

"В состав снайперских пар противника входят российские кадровые военнослужащие", - отметил он.

Гуцуляк напомнил, что о прибытии вышеуказанных военнослужащих из РФ на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей разведка сообщала еще 4 декабря.

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4 декабря разведка зафиксировала прибытие с территории России на временно оккупированный Донбасс дополнительных снайперских и диверсионно-разведывательных групп, а также подразделений специального назначения.

По данным Минобороны, большинство личного состава указанных подразделений составляют кадровые российские военнослужащие, которые прошли соответствующую подготовку в учебных центрах и полевых лагерях Южного и Западного военных округов ВС РФ и имеют опыт диверсионно-разведывательной деятельности, в том числе по минированию местности, подрыву объектов и корректировки артиллерийского огня.

Напомним, с 2020 года оккупанты не будут принимать на "военную службу" лиц старше 45 лет и разорвут контракты с "военнослужащими" в возрасте от 50 до 55 лет.

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Минобороны, Донбасс, Разведка, Дмитрий Гуцуляк, ОРДЛО.
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