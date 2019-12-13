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В Госстате рассказали, где можно купить молоко по самой дешевой цене

В Госстате рассказали, где можно купить молоко по самой дешевой цене
19:16 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:Самые низкие цены в Украине на молоко зафиксированы на Буковине.

Самое дорогое в Украине молоко в ноябре 2019 года в Одесской области, самое дешевое — в Черновицкой.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Самая высокая в Украине средняя потребительская цена на молоко пастеризованное (жирностью до 2,6%) в ноябре 2019 года была в Одесской области: 28,27 грн за кг (на 9,1% больше, чем в ноябре 2018 года). Второе место по этому показателю заняла Донецкая (26,31 грн за кг; на 10,6% больше), третье — Харьковская (26,12 грн за кг; на 7,6% больше) области.

Самым дешевым в прошлом месяце молоко было в Черновицкой (22,47 грн за кг; на 137% больше, чем в прошлом году), Ривненской (23,63 грн за кг; на 5,3% больше) и Львовской (23,67 грн за кг; на 5,1% больше) областях.

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Самый дорогой в Украине мягкий жирный сыр в прошлом месяце продавался в Кировоградской (117,10 грн за кг; на 8,4% больше, чем в ноябре 2018 года), Черкасской (116,66 грн за кг; на 7,7% больше) и Одесской (116,51 грн за кг; на 12,5% больше) областях. Самый дешевый — в Сумской (82,64 грн за кг; на 0,1% больше, чем в прошлом году), Закарпатской (89,54 грн за кг; на 5,2% меньше) и Волынской (92,05 грн за кг; на 10,9% больше) областях.

Самые высокие в Украине цены на сметану (жирностью до 15%) в минувшем месяце наблюдалось в Херсонской (66,66 грн за кг; на 4,0% больше, чем в ноябре 2018 года), Днепропетровской (65,77 грн за кг; на 14,8% больше) и Донецкой (64,55 грн за кг; на 14,1% больше) областях. Самые низкие — во Львовской (55,54 грн за кг; на 5,6% больше, чем в прошлом году), Тернопольской (56,06 грн за кг; на 5,4% больше) и Харьковской (57,01 грн за кг; на 5,2% больше) областях.

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Молоко, Госстат, Аудит.
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