Скачать
Пятница, 13.12.2019
Какая сфера "провисает"? В Еврокомиссии дали совет Украине
Какая сфера "провисает"? В Еврокомиссии дали совет Украине
Аваков рассказал о ряде новых деталей в деле Маркива
Аваков рассказал о ряде новых деталей в деле Маркива
Атлас: Джошуа не побьет Фьюри или Уайлдера
Атлас: Джошуа не побьет Фьюри или Уайлдера
"Хотим быть оригинальными": почему Райан Рейнольдс еще не дал имя для дочери (Фото)
"Хотим быть оригинальными": почему Райан Рейнольдс еще не дал имя для дочери (Фото)

Штаб ООС о ситуации на Донбассе: РФ не выполняет взятые обязательства

Штаб ООС о ситуации на Донбассе: РФ не выполняет взятые обязательства
20:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: mil.gov.ua

Новости Украины:В штабе ООС заявляют, что РФ систематически игнорирует взятые на себя на "нормандском" саммите обязательства по прекращению огня на Донбассе.

С начала суток пятницы, 13 декабря, боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины из вооружения БМП, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в вечерней сводке.

"Российская Федерация систематически игнорирует взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции", - говорится в сводке на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Разведка сообщила о российских снайперах в рядах боевиков на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 4 обстрела позиций Объединенных сил. Еще один обстрел позиций ВСУ зафиксирован в районе ответственности ОТГ "Север".

"Сегодня, 13 декабря, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", - информируют в ООС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, РФ, Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие продукты категорически нельзя совмещать с чаем
02 Крайне осторожно: почему сыр не нужно есть каждый день
03 В Кабмине дали прогноз по курсу доллара и росту цен
04 День Андрея Первозванного 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
05 Шесть вредных привычек, которые разрушают иммунитет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Шебелинском месторождении начали бурение новой скважины
На Шебелинском месторождении начали бурение новой скважины
Меркель объяснила продление санкций против РФ
Меркель объяснила продление санкций против РФ
Где дешевле? Госстат провел аудит украинских АЗС
Где дешевле? Госстат провел аудит украинских АЗС
Жена Владимира Остапчука намекнула о возможной причине развода (Фото)
Жена Владимира Остапчука намекнула о возможной причине развода (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь