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Коломыйскую ратушу хотят сделать полноценной туристической аттракцией

Коломыйскую ратушу хотят сделать полноценной туристической аттракцией
07:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:На коломыйской ратуше создадут смотровую площадку и музейное пространство.

В городе Коломыя Ивано-Франковской области на местной ратуше планируют оборудовать смотровую площадку и музейное пространство.

Об этом сообщила начальник отдела инвестиционной политики и энергосбережения Коломыйского городского совета Ирина Жолоб.

"Мы планируем на нашей ратуше сделать смотровую площадку для туристов и гостей нашего города с воссозданием музейного пространства. Стремимся, чтобы это была современная туристическая аттракция в городе. Гости смогут подняться на ратушу и увидеть великолепную панораму города. Кроме этого, там смогут проводить выставки и другие культурно-творческие мероприятия. Для этого планируем обустроить мансардное помещение на чердаке ратуши. В этом году мы провели конкурс на лучшее проектное предложение этой площадки и уже получили его визуализацию", - сообщила Жолоб.

Она отметила, что для восстановления ратуши, а это – лестница и шахта здания, необходимо провести комплекс ремонтных работ с условием сохранения элементов древней архитектуры.

Стоимость проекта - 1 млн 450 тыс. грн. На его реализацию Коломыйский городской совет уже сосредоточил в своем бюджете на 2020 год 200 тыс. грн. В то же время Коломыя планирует подать этот проект на конкурс, который проводится в рамках трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина, чтобы получить финансовый инструмент для реализации проекта.

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Коломыйская ратуша построена в 1877 году как помещение для магистрата города. Ранее, в другом месте, стояла старая ратуша, сгоревшая в 1865 году. Сооружение трехэтажное, в плане – П-образное, возведенное в стиле неоренессанс. Ратушная башня угловая (подобная Яворовской ратуше), что является достаточно необычным для такого типа сооружений. Башня возведена в 1948 году, квадратная в плане, с простым декором. На башне размещен герб Коломыи, над ним - часы-куранты, с тремя циферблатами, диаметром около 1 м. Еще выше, на уровне шестого этажа, обустроен балкон для обхода вокруг башни. Ранее, с него осматривали город для быстрого оповещения в случае пожара.

Сейчас в ратуше расположен исполнительный комитет городского совета.

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Ивано-Франковская область, Ратуша, Коломыя, Ирина Жолоб.
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