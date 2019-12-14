Кто убийца? Прокурор назвал имя подрывника автомобиля Шремета

Новости Украины:Прокурор на суде заявил, что автомобиль Павла Шеремета взорвала Юлия Кузьменко.

Следствие считает, что взрывное устройство под автомобилем журналиста Павла Шеремета взорвала врач Юлия Кузьменко.

Об этом заявил прокурор в ходе судебного заседания в Печерском райсуде столицы во время избрания меры пресечения ветерану АТО Андрею Антоненко.

В частности, прокурор отметил, что Антоненко и Кузьменко прибыли к дому Шеремета в 22 часа накануне убийства. Кузьменко подошла к автомобилю и прикрепил к нему взрывное устройство. После этого оба покинули место происшествия.

"С целью доведения преступного умысла до конца Кузьменко, действуя в составе организованной группы, прихватила с собой рюкзак и поместила туда спортивный костюм. 20.07.2016 примерно в 7 часов прибыла на улицу Ивана Франко, переоделась в спортивную одежду. После этого в 7.21 подошла к дому номер 12, в котором проживал Шеремет, с целью наблюдения за транспортным средством и его взрыва. Увидев, что Шеремет вышел из дома и сел в автомобиль, вернулась к заброшенному дому, откуда наблюдала за движением автомобиля. В это время Шеремет начал движение в направлении улицы Хмельницкого. Кузьменко, дождавшись, пока автомобиль отъедет на безопасное расстояние от нее, дистанционно совершила взрыв взрывного устройства и самого автомобиля. После взрыва Кузьменко переоделась в предыдущей одежду и покинула место преступления", - заявил прокурор.

При этом он выразил ходатайство об избрании Антоненко меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщалось, Печерский райсуд арестовал Юлию Кузьменко до 8 февраля без права внесения залога.

Также суд применил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для военной медсестры Яны Дугарь.

12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков проинформировал о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Следствие подозревает пятерых человек — врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненко.

У Кузьменко и Антоненко 12 декабря были проведены обыски.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва автомобиля.