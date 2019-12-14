Аваков об убийстве Шеремета: Чтобы определить заказчиков, мне нужна помощь

Новости Украины:Для установления заказчиков убийства Шеремета нужна помощь СБУ и разведки.

Чтобы установить заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета, МВД необходима помощь не только Генпрокуратуры, но и СБУ и разведки.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Я думаю, вы понимаете: для того, чтобы определить заказчиков, мне нужна помощь, мне не хватит Генеральной прокуратуры. Нужно разговаривать с СБУ и нужно разговаривать с Главным управлением разведки", - отметил Аваков.

Он добавил, что в пятницу встречался с руководителем СБУ Иваном Бакановым.

Как сообщалось, 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков проинформировал о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Следствие подозревает пятерых человек — врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненко.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва автомобиля.