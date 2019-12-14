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Дело Шеремета: ветерану АТО Антоненко избрали меру пресечения

Дело Шеремета: ветерану АТО Антоненко избрали меру пресечения
04:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Суд арестовал до 8 февраля 2020 года Антоненко, главного подозреваемого в деле Шеремета.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года ветерану АТО и музыканту Андрею (Riffmaster) Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета.

"Ходатайство удовлетворить. Применить в отношении Антоненко Андрея Сергеевича меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 08.02.2020 года", - зачитал решение судья.

Ранее судьи Печерского районного суда Киева Сергей Вовк озвучил меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко по аналогичному подозрению в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Убийство Шеремета: Юлии Кузьменко избрали меру пресечения

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

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Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

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Суд, Павел Шеремет, Андрей Антоненко.
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