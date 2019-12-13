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Убийство Шеремета: Юлии Кузьменко избрали меру пресечения

Убийство Шеремета: Юлии Кузьменко избрали меру пресечения
23:45 Пт, 13 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Суд арестовал до февраля 2020 года Кузьменко, подозреваемую в деле Шеремета.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 08 февраля 2020 года волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко, которой выдвинуто подозрение в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

"Ходатайство удовлетворить. Применить в отношении подозреваемой Кузьменко Юлии Леонидовны мерупресечения в виде содержания под стражей сроком до 8.02.2020 года", - зачитал решение судья.

По его словам, решение подлежит обжалованию в течение пяти дней с момента его провозглашения.

Дело Шеремета: подозреваемую Дугарь отправили под домашний арест

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

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Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

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Суд, Павел Шеремет, Юлия Кузьменко.
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