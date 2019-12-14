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Украинский военный получил боевую травму на фронте

Украинский военный получил боевую травму на фронте
08:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинский военнослужащий получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Так, 13 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Боевую травму в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" НВФ осуществили 5 обстрелов у Марьинки - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия, неподалеку Павлополя и Березовой - из станковых противотанковых гранатометов, у Каменки - из РПГ и пулеметов крупного калибра.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано 5 вражеских обстрелов. В частности, дважды неподалеку Крымского - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия, у Новолуганского - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Мироновского - из минометов калибра 82 мм, неподалеку Луганского - из вооружения БМП-1, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не было", - добавили в штабе.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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