Миссия Красного креста впервые за пять лет сможет попасть на территорию ОРДЛО

Новости Украины:Достигнута договоренность о допуске на оккупированный Донбасс представителей МККК.

На переговорах лидеров стран Нормандской четверки в Париже достигнута договоренность о допуске представителей Международного комитета Красного Креста на временно оккупированную территорию Донбасса, заявляет министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Мы договорились, что Красный Крест будет допущен на не контролируемую (Украиной – ред.) территорию. Никогда за пять лет Красный крест не мог попасть ни к местам, где удерживаются наши арестованные и военнопленные, а также не могли попасть к местам захоронений", - сказал Пристайко в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина" вечером в пятницу.

Пристайко напомнил, что до сегодняшнего дня оккупанты не пускали представителей Красного Креста на оккупированную территорию.

"На следующей неделе миссия Красного Креста попробует в очередной раз туда попасть", - сообщил министр.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко надеется, что следующая встреча в "Нормандском формате" состоится в апреле, и отмечает, что до этого времени Украине следует принять ряд ключевых решений в законодательной плоскости для усиления своей позиции на переговорах.