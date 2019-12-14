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Суббота, 14.12.2019
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Миссия Красного креста впервые за пять лет сможет попасть на территорию ОРДЛО

Миссия Красного креста впервые за пять лет сможет попасть на территорию ОРДЛО
02:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: dnews.dn.ua

Новости Украины:Достигнута договоренность о допуске на оккупированный Донбасс представителей МККК.

На переговорах лидеров стран Нормандской четверки в Париже достигнута договоренность о допуске представителей Международного комитета Красного Креста на временно оккупированную территорию Донбасса, заявляет министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Мы договорились, что Красный Крест будет допущен на не контролируемую (Украиной – ред.) территорию. Никогда за пять лет Красный крест не мог попасть ни к местам, где удерживаются наши арестованные и военнопленные, а также не могли попасть к местам захоронений", - сказал Пристайко в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина" вечером в пятницу.

Пристайко напомнил, что до сегодняшнего дня оккупанты не пускали представителей Красного Креста на оккупированную территорию.

"На следующей неделе миссия Красного Креста попробует в очередной раз туда попасть", - сообщил министр.

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Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко надеется, что следующая встреча в "Нормандском формате" состоится в апреле, и отмечает, что до этого времени Украине следует принять ряд ключевых решений в законодательной плоскости для усиления своей позиции на переговорах.

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МККК, Вадим Пристайко, ОРДЛО.
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