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"Миномет способен поражать цель на расстоянии четырех километров": Тука выступил против "стены" на Донбассе

"Миномет способен поражать цель на расстоянии четырех километров": Тука выступил против "стены" на Донбассе
01:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Тука оценил идею строительства стены на Донбассе.

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что он против "стены" на Донбассе. Также он прокомментировал заявления президента Зеленского о наличии представителей Донбасса в ТКГ в Минске, передает "Обозреватель".

 "Представители ОРДЛО всегда присутствуют в Минске, но они не являются стороной переговоров, они просто там присутствуют. ТКГ – это трехсторонняя контактная группа - Украина, Россия, ОБСЕ. Куда Владимир Александрович хочет включить ОРДЛО?" – заявил Тука.

Он добавил, что в свое время такую идею продвигал господин Тарута, а сейчас возможно на Зеленского влияет Сивохо.

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"Я категорически против стены. Существует два фундаментальных вопроса, на которые я пока не услышал ответа от лоббистов этой идеи. Когда люди слышат о стене, то они всегда воспринимают ее буквально. Ни стена, ни разведение с точки зрения безопасности не дают КПД выше 5%. Мы разводим по некоторым участкам по километру. То есть расстояние между армиями после разведения составляет 2 километра. По последним отчетам штаба: более 80% поражений наших ребят - в результате минометных обстрелов. А миномет способен поражать цель на расстоянии четырех километров", - отметил Тука.

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Донбасс, Георгий Тука, ОРДЛО, ТКГ.
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