В Нежине местные жители организовали нарколабораторию (Фото, Видео)

Новости Украины:Злоумышленники изготавливали наркотики из средства для чистки канализации в собственной лаборатории .

Полиция Черниговской области накрыла подпольную нарколабораторию. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Черниговской области. В состав преступной организации входили трое мужчин, которые занимались изготовлением и продажей наркотиков.

Как говорится в сообщении, трое мужчин покупали ингредиенты для изготовления наркотиков через интернет. У злоумышленников была своя лаборатория где они их изготавливали. Продажа происходила как через интернет, так и через передачу из рук в руки.

В качестве одного из ингредиентов мужчины использовали средство для чистки канализации. Сбывали амфетамин и марихуану как в розницу, так и оптом.

Во время операции, которую полиция проводил при поддержке спецподразделения КОРД, наркоделков застали при изготовлении очередной партии. Правоохранители провели обыски в домах задержанных и изъяла наркотики и ингредиенты для новой партии. Кроме оружия у злоумышленников нашли деньги за наркотики, а так же оружие.

Напомним, в Краснограде Харьковской области полиция под процессуальным руководством облпрокуратуры пресекла деятельность супружеской пары, занимавшейся распространением наркотической смеси.

Кроме этого, Суд избрал меры пресечения двум подозреваемым в торговле амфетамином в Мариуполе и Киеве.