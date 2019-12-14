Скачать
Суббота, 14.12.2019
Президент Украины уважил ликвидаторов Чернобыльской АЭС
Президент Украины уважил ликвидаторов Чернобыльской АЭС
Сегодня - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Сегодня - День чествования участников ликвидации Чернобыльской трагедии
Теренс Кроуфорд - Егидиус Каваляускас: анонс чемпионского боя (Видео)
Теренс Кроуфорд - Егидиус Каваляускас: анонс чемпионского боя (Видео)
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 15 декабря
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 15 декабря

В Нежине местные жители организовали нарколабораторию (Фото, Видео)

Смотрите фото (4)
В Нежине местные жители организовали нарколабораторию (Фото, Видео)
10:25 Сегодня Телеграф Фото: Нацполиция

Новости Украины:Злоумышленники изготавливали наркотики из средства для чистки канализации в собственной лаборатории .

Полиция Черниговской области накрыла подпольную нарколабораторию. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Черниговской области. В состав преступной организации входили трое мужчин, которые занимались изготовлением и продажей наркотиков. 

Как говорится в сообщении, трое мужчин покупали ингредиенты для изготовления наркотиков через интернет. У злоумышленников была своя лаборатория где они их изготавливали. Продажа происходила как через интернет, так и через передачу из рук в руки. 

В качестве одного из ингредиентов мужчины использовали средство для чистки канализации.  Сбывали амфетамин и марихуану как в розницу, так и оптом.

В Донецкой области за сутки полиция изъяла наркотики почти на полмиллиона

Во время операции, которую полиция проводил при поддержке спецподразделения КОРД, наркоделков застали при изготовлении очередной партии. Правоохранители провели обыски в домах задержанных и изъяла наркотики и ингредиенты для новой партии. Кроме оружия у злоумышленников нашли деньги за наркотики, а так же оружие. 

Напомним, в Краснограде Харьковской области полиция под процессуальным руководством облпрокуратуры пресекла деятельность супружеской пары, занимавшейся распространением наркотической смеси.

Кроме этого, Суд избрал меры пресечения двум подозреваемым в торговле амфетамином в Мариуполе и Киеве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Наркотики, Черниговская область, Нежин, Нарколаборатория, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Незавидный "интерьер" жителей Северной Кореи: реальные фото
02 Планета все еще полна загадок: 25 видов живых существ, открытых в этом году
03 Долой таблетки: продукты, которые способны заменить лекарства
04 Президент Украины назначил четырех глав районов в двух областях
05 Весь епископат ПЦУ соберется на первый Архиерейский собор
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук рад победе Джонсона на парламентских выборах в Британии
Гончарук рад победе Джонсона на выборах в Британии
Украинский военный получил боевую травму на фронте
Украинский военный получил боевую травму на фронте
Дождливо и сыро: в Украине задержится &quot;ноябрьская&quot; погода
В Украине задержится "ноябрьская" погода
В Сети появилась рождественская открытка семьи Уэст (Фото)
В Сети появилась рождественская открытка семьи Уэст (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь