Жителей столицы предупреждают о ремонте на Севастопольской площади

Новости Украины:На Севастопольской площади в Киеве ограничили движение.

На Севастопольской площади в связи с проведением текущих ремонтных работ 14 декабря ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".

Движение в тоннеле под площадью - проезд с ул. Лобановского к Чоколовскому бульвару - ограниченно с 8:00 до 12:00 в направлении просп. Победы, с 13:00 до 16:00 движение будет ограничено в направлении Демеевской площади.

Кроме того до 20:00 15 декабря в направлении станции метро "Выдубичи" и с 21:00 14 декабря в 7:00 15 декабря - в направлении проспекта Бажана будет ограничено движение на эстакаде Южного моста.

В "Киевавтодоре" отмечают, что на состояние старых деформационных швов на эстакаде Южного моста поступают жалобы, в связи с чем планируется быстрый текущий ремонт этих конструкций.

В компании напомнили, что информацию об ограничении движения и ремонты столичных путей можно получить в телеграмм-канале "Киев Трафик".